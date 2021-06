Las 10 claves para entender lo que pasó en la explosión de la escuela de Aguada San Roque

El hecho que conmocionó al pequeño paraje neuquino Aguada San Roque tiene varios puntos que no están claros. La escuela albergue 114 estaba en obra y los trabajos no estaban finalizados aún. Por ese motivo, desde el gobierno, indican que no deberían asistir los alumnos a clases y tampoco los docentes. La fiscalía realizaba esta mañana las pericias para tratar de establecer si la explosión ocurrió como parte de las tareas o fue por algún otro motivo. Qué se sabe hasta el momento:

1. El hecho ocurrió alrededor de las 15:30. En el establecimiento había cuatro operarios, dos de ellos fallecieron, y la docente Mónica Jara, que se encuentra hospitalizada en grave estado.

2. De acuerdo a la información preliminar que tenía la fiscal Gabriela Macaya, tres operarios de una empresa trabajaban en el establecimiento escolar junto a un gasista, en un sector que está en ampliación. En principio, la docente habría advertido un inconveniente en un calefactor y avisó a los trabajadores. En esas circunstancias, dos de los operarios fueron junto a la mujer hacia la zona donde estaba el calefactor y luego se produjo una explosión.

3. Según confirmó el superintendente de Investigaciones de la Policía provincial, Miguel Jara, los dos operarios fallecieron en el acto por la explosión. La docente fue trasladada, en principio, hasta Añelo y desde allí derivada al Castro Rendón en la capital neuquina. Su estado esta mañana era grave, fue intervenida quirúrgicamente y tenía el 80% de su cuerpo con quemaduras.

4. La obra, de ampliación, estaba a cargo de la empresa Arte Construcciones SRL. Tiene domicilio en Cipolletti y ha realizado otros trabajos para el gobierno de Neuquén. El secretario General de Gobierno y Servicios Públicos, Leonel Dacharry, puntualizó que la escuela no estaba aún habilitada.

5. La ministra de Educación, Cristina Storioni, aseguró que entre el 20 y el 22% de escuelas de la provincia tienen observaciones del Energas y están con trabajos sobre la red o los artefactos de gas. Sin embargo, evitó dar precisiones sobre lo que pudo haber ocurrido.

6. Si bien la obra no estaba finalizada y los alumnos no deberían concurrir. Desde el gremio ATEN indicaron que durante la mañana de ayer un grupo de alumnos concurrió al establecimiento y otro no pudo hacerlo por problemas en el transporte. Al momento del hecho no había estudiantes.

7. El lugar donde se produjo la explosión, indicaron desde ATEN, es donde funciona "el albergue de las nenas". Al parecer la docente, que había llegado el día anterior, se alojaba allí.

8. El gremio ATEN convocó a un paro de actividades para toda la jornada de hoy. Además sectores de la oposición a la conducción llamaron a una movilización para las 16:30 en la capital neuquina.

9. Sobre las víctimas mortales aún trascendió la identidad, pero se supo que se trata de un gasista matriculado y su ayudante. El secretario General de Gobierno y Servicios Públicos, Leonel Dacharry, dijo que pertenecían a una empresa subcontratada por la adjudicataria de la obra.

10. El caso quedó a cargo de la fiscal Macaya, de Cutral Co, pero estará supervisado por la fiscal jefa Sandra González Taboada. Esta mañana se iniciaron las diligencias en el lugar con pericias y entrevistas a los que estaban en el establecimiento y a los vecinos.