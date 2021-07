Una escuela de la Línea Sur pide mayor conectividad

“Nuestros estudiantes no pueden quedar afuera del sistema virtual. ¡No nos dejen excluidos!”, planteó la comunidad educativa del paraje Prahuaniyeu en una nota dirigida a las autoridades del Ministerio de Educación de Río Negro, en la que solicitó mejoras en el servicio de internet.

Prahuaniyeu se encuentra a 75 kilómetros de Los Menucos en plena meseta de Somuncura y tiene 200 habitantes. Unos 22 estudiantes concurren a los tres niveles (inicial, primario y Cepja, un centro para jóvenes y adultos).

“No contamos con señal de telefonía móvil. Solo un teléfono público que, en muchas ocasiones, no funciona, quedando incomunicados. Contamos con una señal de internet que pertenece a la sala de primeros auxilios y a la comisión de fomento que es insuficiente para abastecer a toda la población y estas redes no llegan a la escuela”, indicaron desde la escuela.

Explicaron que, si bien la institución educativa cuenta con servicio de internet, “fue creado para trabajos administrativos”. “Hoy -insistieron- contamos con una banda ancha obsoleta, el servicio se corta en repetidas oportunidades e impide realizar trabajos administrativos. Muchos menos, comunicarse por Zoom o Meet a los vivos que brinda el Ministerio de Educación y las capacitaciones”.

En el pedido de mejoras del servicio de internet, manifestaron que es el único medio de comunicación y fuente de información a la que pueden acceder. “Si tenemos en cuenta que, en este tiempo, todo es virtual, quedamos en una gran desventaja con respecto a otros lugares y por ende no se cumple con la igualdad de oportunidades, de medios y condiciones educativas”, manifestaron.