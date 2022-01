La espectacular volcada de Klay Thompson en su regreso a la NBA

Después de 941 sin jugar, Klay Thompson regresó en la NBA y tuvo una buena actuación para la victoria de Golden State Warriors frente a Cleveland Cavaliers por 96 a 82.

Dos duras lesiones, en el ligamento cruzado de la rodilla y el tendón de aquiles, lo mantuvieron más de dos años y medio fuera de las canchas.

Su último partido había sido el 13 de junio de 2019 en las finales que los Warriors perderían ante Toronto Raptors. En el juego 6 sufrió la lesión en la rodilla que le impidió completar el duelo decisivo.

🤯 KLAY THOMPSON JUST DROPPED THE HAMMER 🤯 Watch Free on NBA TV pic.twitter.com/ksffv6abBV

El esperado retorno tuvo un comienzo ideal, ya que Thompson anotó los primeros dos puntos de su equipo. Se mostró con confianza y protagonizó la mejor jugada de la noche. El escolta sorprendió con una notable penetración que derivó en una espectacular volcada por el medio de dos rivales.

Finalizó el encuentro con 17 puntos y 3 rebotes. Convirtió 3 triples, su especialidad, y jugó 20 minutos. Los Warriors lideran la Conferencia Oeste con 30 ganados y 9 perdidos.

"HE'S BAAAAACK!"



Klay Thompson is introduced for the first time at Chase Center. pic.twitter.com/DlYjv6Svj3