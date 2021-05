La falta de respuesta de OSDE

Es, como mínimo, llamativo que en medio de la angustia sanitaria que está viviendo todo el país, una obra social como OSDE no de respuesta a sus afiliados.



El martes pasado comencé con síntomas compatibles con Covid. Tos, dolor de cabeza, problemas estomacales y un estado febril similar al de una fuerte gripe. El miércoles 26 estuve muy mal haciendo reposo y, el jueves, a primera hora del día llamé a OSDE al 0800 que figura especialmente para el tema Covid. En forma inmediata me atendieron y a los pocos minutos un médico -tal como me habían anticipado en ese llamado- en forma virtual me diagnosticó síntomas de la enfermedad similares al Covid solicitándome que me quede aislado y comentándome que antes de las próximas 24 horas iba a recibir el llamado de un médico de OSDE de la región para hacerme en forma inmediata el hisopado. Pasó ese límite horario y volví a llamar al 0800 para solicitar ayuda. Me volvieron a pedir otro plazo de 24 horas. Llegó el sábado por la mañana y, sin novedades de OSDE, insistí al mismo 0800. La administrativa que atendió el teléfono pidió disculpas por lo ocurrido y se comprometió para que, antes del mediodía, un médico de la región me llame por la urgencia del tema.



Hasta ayer, domingo 30, ningún médico de OSDE se contactó. Es realmente indignante que en medio de esta pandemia la obra social no cumpla con lo mínimo para poder sortear el mal momento que uno vive atravesando una enfermedad como esta. La angustia que se vive a la espera de una respuesta es difícil de resumir en pocas palabras.



Enrique Lojo



DNI 14.590.557

Cipolletti