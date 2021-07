La fiscal federal pidió llevar a juicio a mapuches por la usurpación de Mascardi

La fiscal federal de Bariloche Sylvia Little presentó el requerimiento de elevación a juicio respecto a siete personas de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, que están imputadas y procesadas como coautores del delito de usurpación por despojo de dos lotes de Parques Nacionales, en Villa Mascardi.

A diferencia de la Administración de Parques Nacionales (APN), que desistió de seguir adelante como querellante en la causa penal, la fiscal federal de Bariloche quiere llevar a juicio a Martha Luciana Jaramillo, Yéssica Fernanda Bonnefoi, María Isabel Nahuel, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Betiana Ayelén Colhuan y Cristian Germán Colhuan.

Little presentó a finales de junio pasado el requerimiento ante el juez federal subrogante Gustavo Zapata, quien considera que la instrucción está completa. Pero recién trascendió ahora el dictamen de fuentes judiciales. Solo faltan las presentaciones de los defensores de los imputados.

La fiscal relató en el requerimiento, al que RÍO NEGRO accedió, que un grupo de personas que se autodenominó como perteneciente a la comunidad mapuche “Lof Lafken Winkul Mapu” ingresó el 10 de noviembre de 2017 al predio, ubicado a la altura del kilómetro 2006 de la ruta nacional 40 sur, propiedad de la APN. Dijo que los imputados talaron diversos árboles con los cuales construyeron una especie de tranquera y colocaron una gran bandera blanca con una leyenda indicando el nombre con el que el grupo se identificaba.

Little recordó que el 13 de noviembre de 2017, los ocupantes desabastecieron de energía eléctrica a Villa Mascardi. Mencionó varias agresiones por parte de personas encapuchadas, que estaban en la usurpación, contra ella, el juez federal Gustavo Villanueva, que subrogaba entonces el juzgado de Bariloche, personal de fuerzas federales. Y relató que dañaron varios móviles policiales y vehículos.

Por eso, les atribuyó a los 7 imputados el haber usurpado entre el 10 y 23 de noviembre de 2017 por medio de violencia y amenazas –junto a otras personas aún no individualizadas- dos predios de Parques ubicados en Villa Mascardi.

La usurpación originó el conflicto, que derivó en el homicidio de Rafael Nahuel (sobrino de María) que ocurrió el 25 de noviembre de 2017. Ese hecho se investiga en otra causa en la que cinco miembros del grupo Albatros de Prefectura están procesados.

La fiscal consignó numerosas pruebas para sostener el pedido de elevación a juicio. Sostuvo que los imputados mantuvieron ocupados los predios con violencia hasta la fecha.

Aseguró que el INAI había ratificado que no poseía ningún pedido para registrar esa comunidad, como para relevarla. “La violencia desatada en la zona me impide poder otorgar legitimidad a la ocupación de la Lof Lafken Winkul Mapu, por muchos otros motivos distintos de su falta de registración”, planteó Little.

Recordó que los imputados pertenecen a otra comunidad, Lof Colhuan-Nahuel, que está reconocida y tiene tierras en el barrio Virgen Misionera de Bariloche.