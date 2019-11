La insólita respuesta de Wayla Turismo a los egresados estafados

View this post on Instagram

Wayla Turismo INFORMA: Que luego de años de esfuerzo, de haber innovado en destinos inexistentes, de habernos expandido en distintas provincias, de haber abierto sucursales, de haber apostado siempre a más, nos hemos encontrado con una situación económica insostenible. Un 645% de devaluación desde el año 2015 a hoy, más de un 300% de inflación, una cotización insostenible con servicios en el exterior, y otros hechos de inseguridad jurídica, y a pesar de nunca incumplir hasta hoy con nuestras obligaciones nos obligaron con una profunda desilusión a entregar 12 años de legajo a la Secretaria de Turismo de la Nación por no poder cumplir con nuestros servicios. Sin más por poder hacer desde nuestra posición, y habiéndose cumplimentado oportunamente con todos los requisitos formales en cuanto a garantías legales exigidas por la autoridad de aplicación, hemos solicitado formalmente que se active el fideicomiso que cubra los servicios imposibles de cumplir. En tal sentido, desde la Secretaría de Turismo se comunicarán personalmente con los padres firmantes para la reubicación de los pasajeros. Debemos señalar que estaremos acompañando este proceso como lo hicimos siempre con todas las situaciones. Asimismo ponemos a disposición nuestros mails: operaciones3@waylaturismo.com.ar. Gracias por confiar en nosotros. Atte.Wayla Turismo