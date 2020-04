La Legislatura de Neuquén busca retomar su actividad

La Legislatura de Neuquén intentará esta semana retomar su actividad habitual, aunque manteniendo el aislamiento obligatorio para diputados y empleados . El vicegobernador, Marcos Koopmann, bajó línea para que las comisiones puedan “abstraerse” de la coyuntura del coronavirus y avanzar con temas pendientes como la reforma procesal civil y el fondo anticíclico, anunciado por el gobernador Omar Gutiérrez el 1 de marzo.

El jueves fue la prueba piloto para la plataforma de videollamadas que contrató la Legislatura con el objetivo de hacer las reuniones de comisión a distancia. En total, hay alrededor de 250 proyectos vigentes a la espera de ser aprobados, archivados o rechazados.

“Esta semana se empezaría a normalizar la actividad, pero tenemos que tratar de que las discusiones no queden teñidas por esta situación de la pandemia. Les pedí que veamos cómo abstraernos de esto para retomar el funcionamiento”, indicó Koompann.

El gobernador había marcado una agenda de trabajo con 17 proyectos presentados en la apertura legislativa, pero ninguno llegó a tratarse. El que mayor expectativa generaba era el que creaba una comisión mixta para discutir la reforma de la coparticipación a municipios.

Koopmann aseguró que “la discusión se va a abrir”, pero evaluó que el escenario actual ya no es favorable. “En este contexto de estrechez financiera no es conveniente porque se van a mezclar los números. Se va a terminar mirando la foto de este mes y no la película entera”, planteó.

Para Koompann, sí se puede utilizar este tiempo en otros proyectos largamente postergados, como la reforma procesal civil. Señaló que ya mantuvo conversaciones con el Tribunal Superior de Justicia, la Asociación de Magistrados y el Colegio de Abogados, entre otros actores, y “todos están de acuerdo en avanzar”.

En la gestión de Ana Pechen, una comisión especial había llegado a presentar un documento preliminar, pero fue duramente criticado y su tratamiento quedó trunco. Koompann dijo que el objetivo debe ser llegar a “procesos ágiles y transparentes”.

La creación de un fondo anticíclico para la provincia también sigue en la agenda. “Lo estamos trabajando en conjunto. Hubo una primera reunión en marzo y luego se suspendieron cuando llegaron las medidas de aislamiento”, aclaró.