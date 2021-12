La Liga Argentina de Vóley podría llegar a San Martín de los Andes

Se acerca el comienzo de una nueva temporada para los equipos de primera división del vóley argentino y entre ellos está Gigantes del Sur, que volverá a la elite luego de un torneo de ausencia.

El plantel del Dino se encuentra entrenando con vistas a la Copa Argentina que se disputará en Mar del Plata del 13 al 19 de diciembre. En el estadio Once Unidos de Quilmes, Gigantes integrará el grupo B junto a Ciudad, UVT vóley y Policial. Son tres zonas y en la A estarán Defensores de Banfield, Club Atlético Paracao y el campeón UPCN de San Juan. El C estará integrado por Once Unidos (local), Obras de San Juan, River Plate y Monteros Vóley Club.

Además, se analiza la posibilidad de que la provincia de Neuquén reciba a la Liga Nacional. Autoridades de la Asociación de Clubes de Vóley estuvieron en San Martín de los Andes recorriendo las instalaciones del gimnasio »Polideportivo Chacra 2», construido recientemente, como así también los distintos gimnasios que los 11 clubes necesitan para entrenar y sus respectivos hospedajes.

La ciudad del sur neuquino es uno de los puntos turísticos más importantes de esta parte de Sudamérica y tiene sitios de sobra para albergar eventos importantes, aunque siempre hay aspectos específicos de la actividad en cuestión para ir puliendo junto a las autoridades locales (provincia y municipio).

En caso de concretarse las gestiones, que están bastante avanzadas, la »burbuja» de San Martín sería en marzo de 2022 como parte del calendario de la Liga.