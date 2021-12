Cuando la pandemia detuvo al mundo, en algunos lugares del planeta la naturaleza avisó que el hombre no está solo en el planeta e invitó a pensar en cambios.Diego Luzzato, el biólogo que hace diez años estudia a la especie Hipocampus Patagónicus, el caballito de mar más austral en la Bahía de San Antonio, asegura que hay 4 veces más caballitos que el verano que finalizó y destacó la importancia del turismo responsable en áreas naturales protegidas.

El biólogo e investigador del Conicet, explicó que los caballitos de mar tienen un valor simbólico importante, porque son indicadores de la calidad del hábitat. Si bien la relación causa-efecto siempre es difícil de probar, lo cierto es que desde que los estudia, es la primera vez que no declina la población y encuentra un aumento significativo, con individuos jóvenes que nacieron la temporada pasada entre primavera y verano, cuando las playas tuvieron una calma inusual.

“Hago muestreos muy sistemáticos, de la misma manera, entonces puedo comparar. Siempre venía bajando. En el invierno no muestreo y arranco en octubre, y cuando llegué vi que se había revertido”, dijo.

En seis muestreos vio un número impactante, con un crecimiento del 400%. El tema es que ese aumento, se da sobre una base muy pequeña, porque venían con una caída demasiado grande. Para graficarlo, Luzzatto pone el ejemplo de que “si históricamente había cien, bajó a uno y ahora ve cuatro”.

Un lugar único

Los caballitos viven en la Bahía de San Antonio, en el canal de la marea y en el canal principal del Puerto del Este, que pasa por Punta Perdices y se mete hasta el fondo. Fuera de ese lugar, el encuentro con alguno de ellos es muy esporádico.

“Se desplaza el hábitat, pero lo que sucede es que cada vez hay menos lugares en los que la población está tranquila. El primer golpe que tengo registro fue la puesta en funcionamiento de Alpat (empresa productora de carbonato de sodio). Donde se construyó la fábrica, en el banco reparo, estaba llenísimo de caballitos y ahora ya no quedan. Muy de vez en cuando aparece uno”, relató biólogo.

Cada vez hay menos lugares en los que la población está tranquila. Fotos: Diego Luzzatto.

La segunda estocada al hábitat vino de la mano del turismo. Cuando la playa Punta Perdices se promocionó como el “Caribe de la Patagonia”, hizo que masivamente la gente se volcara a esas costas para hacer uso y abuso de lo que hay allí. Ese lugar, al que llega una multitud en busca del agua azul, es representativo para la vida de los caballitos.

“Cuando baja la marea, a 30 cm de agua, está la población. Si todo el mundo se mete en ese momento, pisotean el hábitat y lo degradan. La población baja y no es que se van a otro lugar, si no que ya no tienen donde vivir y hay un a porción menos, del área natural protegida que alberga caballitos”, explicó Luzzatto.

Las redes playeras con las que se intenta sacar cornalitos también complican el panorama. Aunque están prohibidas, muchas veces no se respeta. Cuando las pasan, se llevan a los caballitos de mar bebés, que miden de 7 milímetros a 3 centímetros.

Vienen mezclados en la bola de algas que queda al fondo de la red. Los pescadores, juntan los pequeños peces plateados que saltan, pero las algas quedan tiradas en la playa, y los caballitos mueren allí.

“Todas esas cosas hacen que la reproducción no sea efectiva y que no aparezcan las nuevas generaciones. Este año, vi nuevas generaciones abundantes en el fondo. Eso demuestra que no les pasó nada malo en el desarrollo”, explicó.

En las puertas de la temporada de verano récord que se espera este verano, Luzzatto mira al mar y sostiene que hay una manera que convivan turistas y naturaleza, y es con respeto.

Celebró que se tomó la iniciativa de poner un puesto fijo de guardas ambientales en Punta Perdices. A los ocho agentes de conservación que había, sumaron 17 nuevos, para que haya más control.

Un puesto fijo de guardas ambientales en Punta Perdices, los cuidará. Fotos: Diego Luzzatto.

Regular y controlar el uso del ambiente es un camino para cuidarlos, pero la conciencia del turista es fundamental. No bañarse con la marea baja, no dejar los vehículos sobre el manto de conchillas, no poner música fuerte, son algunas de las cosas que el turista en estas playas patagónicas debe hacer.

“Es un desastre lo que sucede ambientalmente hablando. No estamos en contra que vaya gente, pero estas playas no se pueden convertir en el parador de la Quinta bajada donde hay fiesta. Es un lugar con otras características, para disfrutar de otra manera y a eso apuntan las nuevas medidas”, concluyó.

El verano pasado no hubo la intervención en la costa de gente, vehículos, redes y los caballitos demostraron que ante la falta de humanos la naturaleza se hace grande.

Medidas tendientes a cuidar el ambiente

– La Secretaría de Ambiente y la municipalidad de San Antonio, dieron a conocer medidas que ya están vigentes y continuarán a lo largo del verano, para evitar que el uso intensivo de la costa degrade el encanto en las playas del Puerto San Antonio Este.

– Ubicadas a 65 km de Las Grutas por ruta 3 en esa zona se encuentran las playas: Las Conchillas, que está antes del acceso a la villa pesquera. Punta Villarino que es dónde está la reserva de lobos marinos y Punta Perdices.

– Para preservar el lugar no se podrá acceder con autos directamente a la costa. Los vehículos sólo podrán ingresar a los caminos delimitados .

– Tampoco se podrá acampar sobre las conchillas. Para el acampe deberán elegirse espacios de arena y los que quieran hacerlo deberán contar con baños químicos en motorhome o inodoros portátiles en las carpas.