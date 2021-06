La Peña: ¿Las mollejas son tradicionales de la parrilla?

“La molleja es un plato tradicional de las parrillas argentinas”, dijo uno de los jurados del programa más visto en el país relacionado con la cocina.

Y la verdad dudo de que efectivamente la molleja sea un plato tradicional de la parrilla argentina porque de por sí es una pieza vacuna escasa y costosa y eso le quita un poco de tono tradicional. Pero podría ser tradicional y costosa. Sí, realmente sí, pero no me encaja que lo sea justamente la molleja, aunque en todo caso es una cuestión de miradas diferentes.

Tradicional sí es una costilla, una porción de vacío, el matambre, los chorizos y los chinchulines. Porque está claro que en este país se come todo lo que sea posible de una vaca y más aún con los precios que tiene, pero la molleja para mi es una de las ausentes en la gran mayoría de las parrillas argentinas.

Porque es cara y porque no se consigue tan fácil.

Es una pieza exquisita del arte del asado. Y bien asada es el reflejo de un gran asador, porque una molleja crocante, sabrosa y bien condimentada es como el resumen de varios sabores que uno busca en los asados. En la molleja se juntan muchas cosas, como la magia del asador, la calidad del producto, sus propios atractivos y hasta cuánta sal se use.

Para ser tradicional debería ser un poco más popular. O tal vez es tradicional de algunas parrillas argentinas. Me animo a decir que el grueso de los que comen asado querrían sumar mollejas a su domingo pero les resulta poco rendidora y lejana.

Claro, esto no desvirtúa las bondades del producto que de solo imaginarlo nos hace agua la boca.

Tradicional de la parrilla es un asado bien hecho, unas costillas que se toman del costado y se desprenden, un vacío que deja ver sus vetas, chorizos de cerdo que nos conquistan desde el aroma o morcillas con cebolla de verdeo que son una delicia.

Es apenas una mirada distinta. La molleja más que tradicional es la vedette de la parrilla, pero un asado bien hecho le compite de igual a igual.

