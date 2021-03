La reina Isabel II contestó a las críticas del príncipe Harry y Meghan Markle

Tras la explosiva entrevista brindada por Meghan Markle y el príncipe Harry a Oprah Winfrey, la corona británica respondió este martes con un comunicado a las críticas de la pareja, que se separó de las responsabilidades de la casa real.

A través de un escrito emitido por el Palacio de Buckingham, la reina Isabel II lamentó "cuán desafiantes fueron los últimos años" para los duques de Sussex, que actualmente retomaron su vida en Los Ángeles, Estados Unidos.

- Proclama real, tras la entrevista.-

Sostuvo también, en el breve texto, que “los temas que se han tratado, sobre todo en el aspecto racial, son preocupantes. Si bien algunos recuerdos pueden variar sobre lo ocurrido, se toman muy en serio y se tratarán de manera privada por la familia”.

La casa real entiende que "toda la familia está entristecida" ante los hechos de ahora público conocimiento, y destacó que tanto Harry como su esposa, junto al primogénito Archie, "siempre serán miembros muy queridos de la familia real".

De esta manera, la monarca de 94 años busca cerrar las especulaciones y los rumores que rodean a la familia desde el domingo, cuando se emitió la entrevista por la cadena estadounidense CBS, y en la que Markle confirmó que un miembro de los Windsor preguntó "cuán oscuro iba a ser el color de piel" de la descendencia de la pareja.

Si bien Harry no quiso mencionar quien había sido el responsable del comentario, para no dañar más a la monarquía, las conjeturas en este sentido no tardaron en llegar.

Sin embargo, y tras la emisión de la entrevista, la conductora Oprah Winfrey contó que el príncipe le confesó en privado que no habían sido ni Isabel II ni el duque de Edimburgo los responsables, por lo que las miradas se posaron inmediatamente sobre el príncipe Carlos, su padre, y el príncipe William, hermano del joven.