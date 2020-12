La tradicional Navidad Coral de Bariloche será virtual

La 53° edición de Navidad Coral, del Coro Niños y Jóvenes Cantores de Bariloche, está en marcha, este año debido a la pandemia en una modalidad distinta, pero sin opacar el amor por la música de sus coreutas y organizadores.

Esta semana se grabó bajo estrictos protocolos sanitarios, una nueva edición del concierto navideño más antiguo y tradicional de Bariloche que se transmitirá vía streaming.

Este año, bajo la dirección de Héctor Bisso, participa también la Agrupación Cantores Bariloche, Ensamble Sur (perteneciente a la Orquesta Filarmónica de Río Negro, en el órgano, Anica Arnesk, la preparadora Vocal Gimena Altmann Beveraggi y el asistente de Dirección, Tadeo Chaves.

Asociarse para colaborar

La Asociación Niños y Jóvenes Cantores de Bariloche es la que año a año realiza un enorme y sostenido esfuerzo para que los coros continúen brindando a los cantores de la ciudad y la zona, la posibilidad de conocer y vivir la música coral, "con alegría y con amor" como dice su himno.

La organización remarcó que la municipalidad en enero pasado decidió retirar el subsidio mensual que realizaba y que estaba instituido por convenio hasta diciembre de 2022, por eso apeló a la colaboración de la comunidad, con un aporte de 300 pesos a través del SICEI o por transferencia. Para más información enviar un mail al tesorero de la Asociación Bernardo Glas: bernardoglas@bariloche.com.ar.

Repertorio 53 Navidad Coral

El programa para esta nueva edición de Navidad Coral incluye las siguientes interpretaciones:

Abendlied - Josef Rheinberger (1839 - 1901)

Adeste Fideles

Ave Maria - Giulio Caccini (1551 - 1618)

Entre le bœuf et l'âne gris - Jens Klimek (1984)

Calix Bento Tradicional de Brasil (arr. Héctor Bisso)

Es Ist Ein Ros Entsprungen - Michael Praetorius(1571- 1621)

Dadme Albricias Hijos D'Eva - Anónimo (Uppsala)

Beati Quorum Via - Charles V. Stanford (1852 - 1924)

Dona Nobis Pacem - Karl Jenkins (1944)

Benedictus - Héctor Bisso (1959)

Shchedryk - Mykola Leontovych (1877 - 1921)

Noche Anunciada - Felix Luna - Ariel Ramírez

Away in a Manger - David Willcocks - Héctor Bisso

For The Beauty of the Earth - John Rutter (1945)

Adeste Fideles - David Willcocks (1919 - 2015)

Stille Nacht - Franz Gruber (1787 - 1873)