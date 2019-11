Largas filas en el estreno del semáforo de Circunvalación y Ruta “chica” en Cipolletti

La mañana debut del semáforo generó una gran congestión vehicular, en el cruce que se produce en el ingreso a la ciudad desde la calle Julio Dante Salto.

En las primeras horas de este martes, los usuarios que transitan desde Fernández Oro hacia Cipolletti por la ruta 65, se encontraron con un colapso de vehículos a la altura del cruce con Av. Juan Domingo Perón por el funcionamiento de los nuevos controladores.

El sector muy utilizado debido a que sirve como alternativa a la Ruta 22 y facilitar la circulación a las ciudades de Fernández Oro y Allen.

Algunos usuarios se mostraron molestos por las demoras. "Esto no me parece una solución afecta a los que vamos a trabajar a Neuquén, ahora voy a tener que salir una hora antes de mi casa para no llegar tarde", manifestó una mujer mientras esperaba por avanzar.

Otros conductores en su deseo por evitar la hilera de más de 1500 metros de vehículos acumulados pasaban por la banquina o usaban la calle parelela a la ruta.

Imprudencia de algunos conductores por avanzar más rápido. (Foto gentileza)

Los controladores disponen de cuatro tiempos. Sobre Ruta 65 se podrá girar a la izquierda en sentido este-oeste y en sentido opuesto, con un tiempo de 60 segundos. En el cruce Cipolletti - Isla Jordán, son 20 segundos y de calle Julio Dante Salto hacia la ciudad cipoleña unos 25 segundos.

Durante la mañana de este lunes, operarios estuvieron ultimando las tareas para el estreno. Quitaron los dos reductores de velocidad sobre la ruta y su cartelería.

Desde el área de Seguridad Vial informaron que evaluarán incrementar el tiempo durante los fines de semana debido a las actividades que se realizan en la zona de la Isla Jordán.

Multas para tomar conciencia

La campaña de prevención de accidentes en rutas de Cipolletti de la Municipalidad continúa, sin embargo se siguen cometiendo infracciones.

El director de Fiscalización, Aldo Mildenberg remarcó la constante falta de educación vial por parte de los conductores pone en riesgo al resto. “En el primer semáforo colocado hay vehículos que buscan la manera de evadirlo”, dijo.