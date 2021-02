Las Grutas: Ya están al 90% las reservas para este ‘finde’ extra largo de Carnaval

Las reservas para este feriado de Carnaval ya llegaron al 90% en esta villa turística, y los prestadores están más que entusiasmados, porque volverán a contar con mucho público en el marco de una temporada que se viene presentando muy floja y con una ocupación dispar, que sólo repunta los fines de semana.

“Estábamos inquietos porque, aunque históricamente estas fechas fueron muy convocantes, hasta hace unos días no teníamos tantas reservas” manifestó Carlos Rivas, uno de los referentes de la asociación de extrahoteleros, que es la que nuclea a los dueños de departamentos y complejos.

“El fin de semana pasado comenzaron las contrataciones, y, ahora, ya quedan poquísimos lugares disponibles, y sólo dentro de los alojamientos que tienen capacidad para dos o tres personas” amplió el comerciante.

La mayoría de las reservas son por un mínimo de 4 días, y se espera que el grueso de los visitantes arribe a partir del sábado.

“Una vez que finalice el feriado volverá a reinar la incertidumbre. Porque arranca la segunda quincena del mes y para esos días ya no tenemos fechas reservadas. Lo mismo sucede con los primeros días de marzo. Eso no implica que no haya movimiento durante lo que resta de la temporada, lo que pasa es que la gente, este verano, reserva con poquísima anticipación, y por eso nos enteramos de lo que va a ocurrir a días de que suceda” explicó Rivas.

Con respecto a la modalidad de pago, los turistas siguen optando por financiar sus vacaciones en cuotas, utilizando tarjetas de crédito. “Ese tipo de facilidades de pago es lo que piden todos” subrayó el hombre.

Cabe recordar que, hasta el momento, la temporada turística se presentó complicada. Enero tuvo una ocupación del 40%, con picos de mayor afluencia de público durante los fines de semana. Y febrero arrancó con un movimiento moderado, que repunta, al igual que ocurrió al inicio del verano, durante los viernes, sábados y domingos.