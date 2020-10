Las relaciones de consumo en tiempos de pandemia

Miryam Zurita (*)

El covid- 19 llegó y con él se instaló una nueva normalidad que no solo afecta al vivir cotidiano, sino también a la manera en la que los seres humanos nos relacionamos con los demás. Las relaciones de consumo no quedaron ajenas a estos cambios, pasamos de comprar y de tener cara a cara al comerciante a adquirir casi todo por internet; si bien es cierto que las compras electrónicas venían ganando espacio en la era de la globalización, el coronavirus adelantó esta transición. Y es entonces que el aislamiento no solo provocó esta nueva forma de adquirir bienes y servicios, sino también trajo aparejadas otras consecuencias, como los reclamos por la demora en la entrega, por la diferencia entre lo adquirido y lo que efectivamente llega.

Las expectativas de las y los consumidores se ven más de una vez insatisfechas. Lo cierto es que estas nuevas formas de consumo plantean desafíos impensados para una amplia mayoría, como por ejemplo la de adultos mayores, quienes no tenían en sus planes amigarse con las nuevas tecnologías, pero que más allá de algún que otro traspié hoy los vemos comprando desde comida hasta vestimenta y artículos para el hogar.

El replanteo de formas y modalidades también fue el reto con el que nos enfrentamos en Protección al Consumidor desde el día uno del decreto del aislamiento social, preventivo y obligatorio, debiendo reinventar formas, reasignar tareas a fin de que el circuito administrativo siga funcionando para poder atender las necesidades de las y los consumidores neuquinos. En este contexto observamos que las y los consumidores están mucho más atentos a reclamar sus derechos, evidenciando esto en las casi 8.000 denuncias ingresadas a la fecha desde el comienzo de la pandemia.

El interior de nuestra querida provincia también ha sido impactado por estas nuevas modalidades de consumo dado que en las 9 delegaciones que funcionan a lo ancho y largo del territorio neuquino, en consonancia con lo que sucede en la Capital, los conceptos de las denuncias más numerosas son relacionadas con el comercio electrónico que, en su mayoría, ingresan por la app Protección al Consumidor Neuquén. En comparativa, años atrás los ítems más denunciados estaban relacionados a la telefonía celular o planes de autos.

Esta pandemia también generó acciones antes no logradas en el interior y creo importante agradecer el acompañamiento y buena disposición de los intendentes de las localidades a las que llegamos con el control y fiscalización del programa nacional Precios Máximos, esta suma de voluntades posibilitó tener más de 1.700 inspecciones en todo el territorio provincial en estos 190 días de vigencia del mismo.

Es mi anhelo que podamos trascender los efectos negativos de esta pandemia, convirtiéndonos en consumidoras y consumidores más responsables, comprometidos, sostenibles considerando las implicancias laborales, de territorio y también ambientales. Pero si es tiempo de cambios, ¡que sea a mejor!

(*) Directora provincial de Protección al Consumidor, Ministerio de Ciudadanía de la Provincia del Neuquén