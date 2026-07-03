Editorial UNRN abre la convocatoria «La Tejedora» para narrativa de ficción patagónica

Del 6 de julio al 21 de agosto, la editorial de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) abre convocatoria a ficciones y nuevas voces de la Patagonia, con el objetivo de seguir ampliando el mapa de voces, escrituras e imaginarios de la región, para ser editadas en la colección La Tejedora.



En esta ocasión, el llamado es para narrativa de ficción. «Buscamos historias que imaginen mundos, que exploren formas de estar en ellos, que desplacen o propongan nuevos modos de ver lo dado», dice la convocatoria.

Las obras seleccionadas serán publicadas en formato impreso y digital, distribuidas en librerías y formarán parte de un programa de difusión orientado a fortalecer la circulación de la literatura patagónica contemporánea.

¿Quiénes pueden participar?



La convocatoria está dirigida a autoras y autores nacidos en la Patagonia (Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y el Partido de Patagones), o que residan actualmente en la región.

En las bases de la convocatoria, definen narrativa de ficción «en un sentido amplio», que contempla novela, novela corta o conjunto de cuentos o relatos; narrativas híbridas o experimentales, enmarcadas en estéticas, tradiciones o búsquedas no necesariamente canónicas.

En el proceso de selección -dice el texto- se considerará, de manera integral, la relación entre la propuesta estética de cada obra y su desarrollo; se valorará especialmente la exploración singular del lenguaje, la construcción de universos narrativos propios o formas novedosas de narrar experiencias, territorios e imaginarios.

Requisitos técnicos y de formato

Extensión: Mínima de 50 páginas (125 mil caracteres) y máxima de 100 páginas (250 mil caracteres).

Mínima de 50 páginas (125 mil caracteres) y máxima de 100 páginas (250 mil caracteres). Páginas: Formato A4, con márgenes de 2 cm y escrito a doble espacio.

Formato A4, con márgenes de 2 cm y escrito a doble espacio. Tipografía: Times, Times New Roman o Liberation Serif, en cuerpo 12.

Cómo enviar la obra

Las propuestas deben presentarse exclusivamente por correo electrónico a admision.editorial@unrn.edu.ar.

Cuerpo del mensaje: Se deberá consignar el título completo de la obra y el seudónimo elegido por el autor o la autora (para garantizar el anonimato durante la evaluación).

Asunto del mail: “Convocatoria La Tejedora: narrativa”.