Libros: los recomendados y las novedades de la semana

Un cementerio perfecto

Federico Falco

Finalista del Premio Herralde con Los llanos, Federico Falco firma esta colección de cuentos extraordinarios, poblados de insólitas e imaginativas peripecias, capaces de ensanchar el mundo y crear un efecto tan intenso que perdura mucho después de leerlos. En la mejor tradición de la narrativa breve -de Chéjov a Lydia Davis, de Sara Gallardo y Antonio di Benedetto a Bolaño y Ribeyro-, los relatos confirman el talento de una de las voces más originales y contundentes.

En la montaña, el bosque o en medio de la siesta, los personajes que construye Falco en estos cuentos se descubren, en más de un sentido, a la intemperie. El rey de las liebres pasa sus días oculto en las sierras, en su cueva o frente al altar que construyó con huesos de lebratos. Silvi necesita deshacerse de su fe para entender el desasosiego que la rebela. El más grande diseñador de cementerios encuentra el lugar ideal para su obra maestra, esa por la cual será recordado, una colina perfecta en un pueblo ignoto. Mabel y su padre, luego de años de vivir en el pinar, deben abandonar su casa porque pronto las motosierras arrasarán también con ellos. Una colección de cuentos extraordinarios, que que encuentran su máxima potencia en la calma de su ritmo y envuelven al lector tan intensamente que el efecto perdura aún mucho después de leerlos.

¿Ha muerto mamá?

Vigdis Hjorth

Johanna Hauk, la protagonista de la novela de la noruega Vigdis Hjorth no se habla con su madre hace treinta años. Lo mismo que ocurre con la autora, quien ya en su primera novela traducida al español, “La herencia”, y a cuento de una herencia de dos casas frente al mar para tres de cuatro hermanos, narra la historia del abuso de su padre. La que salió con un libro como respuesta fue su hermana, que la tildó de fabuladora y resentida.



En ¿Ha muerto mamá?, Johanna, que es artista plástica, vuelve a Oslo para exponer sus obras. Lleva 30 años viviendo en los Estados Unidos. Lo primero que hace al llegar es llamar a su madre. El silencio que le devuelve la mujer impulsa esta novela.

El viento sopla donde quiere

Susanna Tamaro

Bajo el silencio de la nieve y con el año llegando a su fin, una madre afronta su mayor temor; mientras espera un diagnóstico, Chiara se confiesa en tres cartas. Dirige la primera a Alisha, su hija adoptiva nacida en la India, inmersa en una dolorosa búsqueda de su propia identidad. Otra a Ginevra, su hija biológica, concebida durante el proceso de adopción de Alisha. Y la última a Davide, su esposo, cuyo amor inquebrantable se puso a prueba por un error legal que hizo saltar sus vidas por los aires. Susanna Tamaro nos adentra así en las complejas dinámicas familiares.

El caballero de los siete reinos, de George R. R. Martin

Llega una nueva edición de las tres primeras precuelas oficiales de la obra maestra de George R. R. Martin, «Canción de Hielo y Fuego», que inspiró “Game con Thrones”, con más de 160 ilustraciones de Gary Gianni, uno de los mejores artistas de fantasía.

Infantil: ¿Qué crece aquí?, de Radka Janska

Un joven arrendajo euroasiático sabe que debe juntar suficiente alimento para pasar el invierno. Cuando lleguen el hielo y la nieve, encontrar comida será mucho más difícil. En sus recorridos , descubre diferentes plantas y frutos: aprende a distinguir cuáles son comestibles y cuáles pueden ser peligrosos, y también observa de qué se alimentan otros animales.



Amante de los libros, los viajes y cuentos clásicos, la autora, Radka Janska, nació en Moravia, Brno (República Checa). Estudió idiomas, viajó y empezó a trabajar en una editorial como lectora y correctora independiente. Hoy trabaja en una editorial colaborando en la creación de libros para las infancias.