Los clásicos de Roca y Plottier abren la novena fecha del Pre-Federal

La novena fecha del torneo Pre-Federal de básquet, que marca el inicio de la segunda rueda de la Fase Regular, se pondrá en marcha ésta noche con los clásicos de Roca y Plottier.

El certamen que integra a los equipos del Alto Valle de Río Negro y Neuquén ingresa en la recta final de cara a los playoffs, al que sólo podrán ingresar ocho equipos.

En uno de los adelantos de la fecha, Del Progreso (5-2) y Deportivo Roca (5-2) se medirán en una nueva edición del clásico roquense. El duelo se jugará desde las 21.30 en el Gigante de la calle Maipú. El domingo pasado el Naranja se quedó con la victoria como local por 68 a 46 e intentará repetir a domicilio.

A la misma hora pero en Plottier se jugará el otro clásico de la noche. Centro Español (6-1) intentará estirar su buen momento en el certamen cuando visite al Club Plottier (3-4), que necesita un triunfo si o si para no perderle pisada al cuarto lugar de su zona.

El resto de la fecha se completará mañana con cuatro duelos duelos de alto voltaje: Cinco Saltos vs Cipolletti, Petrolero vs. Pérfora, Pacífico vs. Independiente y Centenario vs. Biguá.