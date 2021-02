Los jardines maternales siguen cerrados en Roca

En cuanto a los jardines maternales privados la situación es muy diferente en Roca ya que desde que comenzó la pandemia por el coronavirus reclaman poder volver a la actividad en forma presencial.

Las representantes de los establecimientos formaron un grupo cuando comenzó la cuarentena.

Luciana Guidetto una de las integrantes de esa organización y directora del jardín Hakuna Matata explicó a RÍO NEGRO cómo es el panorama en la ciudad.

“La idea es volver a las clases presenciales este lunes (ayer), nosotros no tenemos la posibilidad de brindar nuestro servicio de manera virtual por las edades que manejamos”, dijo.

Guidetto señaló que en Roca no cuentan aún con la aprobación provincial, “la municipalidad nos pide esa resolución para habilitar la actividad en la ciudad”.

En Roca la organización cuenta con 12 jardines, “dos cerraron el año pasado sus puertas con vistas a volver”, mencionó.

La directora del jardín Hakuna Matata contó que la actividad si está permitida en Bariloche, Cipolletti y Viedma. Agregó que “en otras ciudades de la región funcionan como talleres y con horario reducido”.

“La idea es que abramos como jardínes maternales netamente dicho que es nuestra función y no como talleres sin poder respetar una jornada extendida”, remarcó.

Guidetto manifestó que no hay una explicación de que por qué no se habilitó la actividad en Roca, “hay mucha incertidumbre porque no hay una información certera que cuándo volvemos”, expresó.

Sobre el protocolo señaló que los establecimientos funcionarían al 50%. “Se restringe la entrada de adultos a la institución, tampoco se pueden realizar visitas guiadas cuando estén los chicos. Además se establece que uno de los padres será la misma persona que lleve y retire al nene”, detalló.