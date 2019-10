Los jubilados de Neuquén, cada vez más conectados

Miles de trámites se realizan a diario en internet. Los dispositivos tecnológicos se han popularizado y cada vez es menos la gente que no opera a diario con ellos. Sin embargo, uno de los segmentos de la sociedad que más lejos está de ellos es la de los jubilados, ya sea por falta de acceso a los dispositivos o por desconocimiento.

La brecha digital existe y es aún más profunda entre quienes tienen más de 60 años. Pero eso no quiere decir que no haya jubilados interesados en acercarse a la tecnología, tratar de usarla y entenderla.

Tal es el caso de los más de 2000 jubilados neuquinos que ya se inscribieron en el programa “+ Simple” que llevan adelante en conjunto la Municipalidad de Neuquén y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) por el cual se entregarán, en la ciudad, 5000 tablet a jubilados mayores de 60 años que cobren la jubilación mínima.

Este lunes, se realizó la segunda entrega, en la que 30 jubilados del barrio Villa Ceferino recibieron su tablet, pero aún restan gran cantidad de entregas. Es que tal como comentó Ignacio Manzur, subsecretario de Empleo y Economía Social, las entregas se realizan en grupos pequeños para poder instruir a los jubilados respecto de la utilización del dispositivo. De todas formas, el funcionario recalcó que los jubilados que necesiten mayor asesoramiento podrán acercarse a la subsecretaría para recibir ayuda en la utilización de la tablet.

“La tablet tiene distintos programas que le sirven para ver su jubilación, para tramites del Anses y Pami, pero también sirve para poder insertarlos en el mundo de la tecnología que es algo muy importante”, recalcó Manzur sobre los usos posibles del dispositivo que se le entregan a los jubilados de manera gratuita y sin ninguna cláusula de uso o devolución.

María fue una de las jubiladas que, este lunes, se fue del Centro Integral (CI) de Villa Ceferino con una bolsita celeste que en su interior guardaba una tablet y su cargador. Ella estaba más que contenta ya que a partir de ahora iba a poder buscar más ideas para realizar manualidades en su casa. “Estoy feliz y contenta, cuando me avisaron me dio una alegría tremenda. No la se usar pero debe ser parecida al teléfono así que no creo que me de muchos problemas. Yo hago muchas manualidades, entonces desde la tablet me meto a internet y puedo hacer muchas manualidades cómo sentada en la mesa”, señaló ella mientras esperaba para firmar los papeles que formalizaban la entrega del aparato.

Graciela, en cambio, se fue sabiendo que tenía un desafío por delante. Es que ella no usa, siquiera, teléfono celular. Pero su tranquilidad residí en que sus nietas y su hija la iban a asesorar. “La voy a usar para estar conectada o para sacar turnos “, confió en diálogo con “Río Negro”.

Unas pocas tablet ya están en hogares de jubilados neuquinos, pero casi la mitad de las disponibles ya tienen un dueño. Sin embargo, los jubilados que aún no se hayan inscripto todavía pueden hacerlo. El programa está destinado a personas mayores de 60 años que perciban una jubilación o pensión mínima abonada por Anses y que tengan domicilio en en Neuquén capital. La inscripción debe realizarse a través del sitio web www.massimple.gob.ar, pero también se puede concurrir a la delegación municipal ubicada en Córdoba 650.