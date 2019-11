La polémica que generó el cierre del Museo de Geología y Paleontología “Rosendo Pascual”, ubicado a metros del lago Gutiérrez en Villa Los Coihues, allá por el mes de febrero, impulsó una normativa municipal que se venía esperando desde hace años.

Todos los museos de Bariloche quedarán exentos del pago de tasas municipales, si se aprueba el proyecto de ordenanza que se debate en el Concejo Municipal.

Días antes de su cierre, el director del museo de los Coihues, Rodolfo Corsolini, argumentó: “El municipio me pide habilitarlo como comercio pero no entienden que es un museo. Antes de que me humillen, cierro. Mañana me van a pedir habilitarlo como zoológico”. Los intentos por evitar el cierre fueron en vano.

Pero paralelamente, el concejal del Frente para la Victoria, Ramón Chiocconi, encabezó una iniciativa para que los museos dejen ser considerados como “comercios”. La norma establece beneficios tributarios, un plazo para que las instituciones se adecuen a las medidas de seguridad y se suspenden las sentencias contra museos.

“Esto surge a partir de que no hay normativa para museos en la municipalidad”, indicó Ari Iglesias, presidente de la Asociación de Paleontología de Bariloche, y agregó:“Si bien establece la exención de tasas, para acceder a ese beneficio hay que presentar los papeles en regla.

También implica estar inscriptos en Rentas y AFIP. Cuesta pero es importante”.

Iglesias puso como ejemplo la última edición de La noche de los museos, a partir de lo cual “surgieron varios museos nuevos”. “Nos sorprendió a todos. La cantidad de museos nuevos y otros que se activaron como el Museo del Viajante, frente a Las Victorias, por ejemplo, o el Museo de antiguos pobladores en Colonia Suiza. La Noche del Museo fue una buena excusa para reabrirlos”, enfatizó el paleontólogo.

Chiocconi enfatizó que con la reciente sanción del Código Único de Habilitaciones de Actividades Económicas Municipales, se creó la actividad “Servicios de museos y preservación de lugares y edificios históricos, aunque se le otorga “un carácter comercial a una actividad que no lo es”.