Los psicólogos piden atención en forma presencial en Bariloche

A partir de este lunes, se reanudó en Río Negro la atención médica y kinesiológica con sistema de turno previo. Pero los psicólogos aun hoy no pueden atender de manera presencial.

El jefe de Gabinete de Bariloche, Marcos Barberis, advirtió que los integrantes del Colegio de Psicólogos de Bariloche ya le acercaron un protocolo de funcionamiento.

En tanto, la secretaria de Políticas Públicas del Ministerio de Salud, Mercedes Iberó, confirmó que la habilitación para que los psicólogos puedan comenzar a trabajar en forma presencial será publicada el jueves en el Boletín Oficial.

Desde el comienzo del aislamiento preventivo obligatorio, muchos psicólogos continuaron atendiendo a sus pacientes a través de llamadas telefónicas y videoconferencias. Pero hay profesionales que consideran que esta modalidad tiene “serias limitaciones”.

“El trabajo vinculado a adicciones y a niños es presencial. No podés trabajar on line. Lo mismo cuando hay riesgo de suicidio. La atención debe ser presencial y hay que derivar”, indicó el psicólogo Gustavo Amichetti.

Recalcó que en diversos foros de psicólogos se realizaron encuestas y alrededor del 80% de los pacientes no quiere atención on line “ya sea porque están acostumbrados a hacerlo en forma presencial, por una cuestión de espacio o porque no tienen una buena conectividad”.

La situación de privacidad y la conexión son las principales razones.

Amichetti advirtió que “por el lado del paciente, hay un cierto marco para trabajar. Se necesita un lugar íntimo para hablar: ¿cómo hacés para hablar de tu pareja si la tenés ahí al lado? Se habla con el terapeuta”.

El psicólogo hizo hincapié en el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que “hoy tanto se toma como referencia. Salud, dicen, es un equilibro entre salud física, mental y espirirual. Acá no está la salud mental”.

“La pandemia agudizó situaciones ya preexistentes. Una persona encerrada necesita acompañamiento. Está ansiosa, tiene incertidumbre y miedo. Todo eso en el discurso oficial no está presente”, planteó.