Los Pumas buscan repetir frente a los All Blacks

Los Pumas intentarán prolongar su gran momento en el Tres Naciones en un nuevo partido con los All Blacks. Gentileza.

Los Pumas, con diez cambios en relación con el equipo que jugó en sus dos primeras presentaciones, enfrentará mañana a Nueva Zelanda, que está necesitado de tomarse revancha de la caída sufrida hace dos semanas frente a Los Pumas, que fue calificada como la "peor de la historia".

El partido, válido por la quinta fecha del Tres Naciones que se realiza en Australia, se celebrará en el Mc Donald's Jone Stadium de Newcastle, desde las 5.45, con Nic Berry (Autralia) como árbitro, asistido por Angus Gardner (Australia) y Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda).

Después de jugarse cuatro fechas en el certamen Argentina, que tiene dos partidos , Australia (3) y Nueva Zelanda (3) suman 6 puntos, por lo tanto si bien el partido tendrá una gran importancia en la definición del Tres Nacionaes, aunque por más que un equipo gane no habrá campeón en forma anticipada.

Luego del partido de mañana, en el que los All Blacks irán por la revancha, el sábado 5 de diciembre finalizará el Tres Naciones con el enfrentamiento que desde las 5.45 protagonizarán Los Pumas y los Wallabies.

El notable e histórico triunfo de Los Pumas ante All Blacks en el debut argentino, por 25 a 15, es una herida que no cicatrizó para los oceánicos y fue calificada como la peor en la historia del rugby neozelandés.

Desde el final del partido jugado en Bankwest de Sídney el pasado 14 de noviembre, los All Blacks, que suman dos derrotas seguidas contando el revés ante Australia, no tienen lugar en su mente para otra cosas que no sea el desquite de la "ofensa" que significó esa derrota.

Los neozelandeses fueron superados durante los 80 minutos por el equipo de Mario Ledesma, física y mentalmente, llegando antes a cada balón, presionando y ello fue muy criticado por la prensa y los hinchas del equipo de negro y hasta fue cuestionada la continuidad del entrenador Ian Foster.

Nueva Zelanda incluso pensaba en ganarle a Los Pumas y que la mayoría de su figuras volviera a su país, jugando con los suplentes en el partido de mañana, pero la derrota truncó los planes y tuvieron que quedarse en Australia rumiando bronca y pensando en el desquite y en ganarlo si o si.

Los Pumas, por el contrario, vienen de igualar ante Australia, sin repetir el nivel del debut, pero con un enorme temple, otra gran tarea defensiva, sin el protagonismo previsto pero alcanzó un empate que no fue festejado, mostrando que el equipo ya no se conforma con no perder, pero evidenciando un lógico cansancio

Si antes de comenzar el certamen alguien vaticinaba que Los Pumas sumarían seis unidades ante las dos potencias de Oceanía, hubiese sito tildado de "demente", pero la realidad es esa pese a los 402 días sin participar en forma oficial y las enormes dificultades que alcanzó la preparación.

Números que importan 30 veces jugaron los All Blacks y Los Pumas, con 28 victorias para los de Nueva Zelanda, uno para Argentina y un empate. 40 puntos convirtió Nicolás Sánchez en los dos primeros partidos de Los Pumas, de los cuales aotó 25 frente a los All Blacks y 15 a Australia.

Argentina, aunque ese no se el objetivo, está en las mismas condiciones que Nueva Zelanda y Australia de ganar el certamen y aunque llegará a perder mañana con punto bonus ofensivo llegaría con posibilidades a la última fecha.

Los Pumas jugarán con 10 variantes respecto del equipo que comenzó el torneo. Se repetirán Julián Montoya (primera línea), Guido Petti (segunda línea), Pablo Matera y Marcos Kremer (tercera línea) y Nicolás Sánchez (medio apertura), autor de los 40 puntos de Argentina en el certamen.

Está descartado para el resto del certamen Juan Imhoff a causa de un desgarro y nuevamente no estará entre los integrantes del plantel Tomas Cubelli por un traumatismo en la rodilla.

El entrenador Ledesma llevará a cabo la prevista rotación con la lógica fatiga física y mental que provocaron esos 160 minutos de rugby en el más alto nivel.

El seleccionado argentino intentará sorprender a los All Blacks y seguir prendidos en la pelea por el título en el Tres Naciones. Gentileza.

En Nueva Zelanda, el entrenador Ian Foster realizará tres cambios en relación a la anterior derrota con Los Pumas y los todos en el pack de forwards: Akira Ioane por Shannon Frizell (primera línea), Scott Barret por Patrick Tuipolou (segunda línea) y Nepo Laulala por Tyrel Lomax (primera línea).