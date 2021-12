Macri criticó a los diputados de Juntos por el Cambio que faltaron a la última sesión

Luego de la polémica que se generó dentro de Juntos por el Cambio por la ausencia de algunos diputados del espacio en la última sesión del año, Mauricio Macri opinó y fue crítico con la actitud de los legisladores.

El expresidente reconoció que le cayó «mal» la noticia y señaló: «Sos elegido, tenés que estar en el lugar al que te comprometiste; sobre todo cuando hay tanta mala fe del otro lado, donde no se puede dialogar, donde no se quiere componer, donde no entendieron que perdieron una elección. Más que nunca necesitás estar al pie del cañón».

Los dos diputados que faltaron a la sesión en la que se dio media sanción a la ley de Impuestos a los Bienes Personales fueron Álvaro González (PRO) y Gabriela Brouwer de Koning (UCR). La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, adelantó que pedirá sanciones para los legisladores.

González viajó a Alemania para el casamiento de su hija y Brower de Koning se fue de vacaciones a Disney e incluso reveló que «no sabía» que aún le quedaba una sesión este año.

En la entrevista con el portal El Sol, Macri también se manifestó en contra del pase sanitario que empezará a regir a nivel nacional el 1 de enero.

«Son cosas muy difíciles de implementar. ¿Quién y cómo se administra? Son cosas que se plantean para mundos ideales, pero que usan los autoritarios para atacar libertades», aseguró.

Además, valoró la unidad dentro de Juntos por el Cambio más allá de algunos enfrentamientos internos por el liderazgo del partido.

“Cualquiera que hoy se equivoque y saque los pies del plato de Juntos por el Cambio desaparece. Hay una conciencia muy grande, por eso ha habido tanto enojo con pequeños tironeos que en otra época no hubieran llamado ni siquiera la atención», comentó.