Martínez: “Vamos hacia una utilización más inteligente de los subsidios”

Para salir del congelamiento de la tarifa de luz que está fijado desde abril del 2019 el gobierno nacional prepara un esquema de transición mientras define cómo será la evolución que tendrá a través de un una nueva Revisión Tarifaria Integral (RTI). El plazo entre lo que comenzaría a aplicarse en marzo o abril hasta la nueva fórmula podría ser de hasta un año.

El plan inicial de la administración de Alberto Fernández era descongelar las tarifas a mitad de año mientras trabajaba en un nuevo esquema que no sea el de dolarizarlas, sin embargo, esa fecha se había fijado en diciembre de 2019. Luego llegó la pandemia y el congelamiento se estiró hasta fin de año.

“Nosotros tenemos que ir a un esquema con una tarifa de transición porque de aplicar la tarifa que estaba vigente por el gobierno anterior el impacto sería altísimo”, señaló Martínez en una entrevista que realizó el portal especializado Econojournal. Y agregó: “Independientemente de esto, el presidente ya habló de plazos, desde marzo abril en adelante, tenemos que tener un uso mucho más eficiente e inteligente de los subsidios”.

Para lograr esto el gobierno trabaja en tres ejes: por un lado que los subsidios lleguen a los lugares considerados “vulnerables” que no pueden afrontar el pago real de la tarifa. Por otro lado el sector que pueda pagar una evolución en el precio de la energía lo haga, sin que esto insuma un porcentaje alto en relación con sus ingresos y no genere recesión. Y por último que los sectores a los que el costo de la energía no le demanda un impacto importante en términos porcentuales que vaya acercándose al costo de la energía.

“Nosotros tenemos que lograr que el subsidio llegue a los lugares más vulnerables que no pueden, aunque le quieras cobrar el costo de la tarifa, no puede hacerle frente, pero al mismo tiempo que no lo obligues que estén fuera del sistema, o de manera irregular porque eso no le sirve a nadie”, precisó Martínez.

Vale recordar que las tarifas están sin actualizarse desde abril del año pasado, estaba estipulado un aumento que coincidió con las elecciones presidenciales y el equipo de Mauricio Macri optó por no hacerlo y quedó en manos de la nueva administración nacional que estiró el congelamiento.

“La tarifa de transición va a tener las herramientas que vayamos teniendo y se va a ir mejorando mientras se genera la nueva la RTI que va a llevar un plazo de, por lo menos un año. En el medio creemos que podemos trabajar con los entes reguladores en un esquema que nos permita hacer uso de los subsidios más inteligentemente”, expresó Martínez.

Por último el secretario de Energía aseguró que están “en contacto” con los entes reguladores en función de los pasos que tienen que seguir, pero indicó que la política tarifaria la define el ejecutivo nacional. “La decisión también se tomará en base a cómo está el poder adquisitivo de la gente y cómo está el país”, sumó.