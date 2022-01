Médica fue increpada por pacientes: «Si no podés hacer testeos parada 24 horas, no vengas»

No es la primera vez que sucede durante estas últimas semanas. Parece haber quedado bastante lejos ese momento en que todos los días a las 21 horas los vecinos salían a la calle para aplaudir en forma de agradecimiento a los médicos y enfermeros por su compromiso y dedicación al enfrentar la pandemia de Covid-19 estando en la primera línea de batalla.

Pasaron casi dos años y la Argentina está entrando de lleno en la tercera ola debido a la aparición de la nueva variante Ómicron del coronavirus, con picos de contagios, récords diarios históricos y los centros de testeos abarrotados de gente. En este marco, se viralizaron varios videos en donde se puede ver al personal de salud siendo maltratado por los pacientes.

“Si no estás capacitada para estar las 24 horas parada haciendo testeos, no vengas”, es la frase que indigna esta vez. El episodio ocurrió en el hospital de Tunuyán, provincia de Mendoza, donde una médica fue increpada por dos hombres que se quejaron de la demora para ser hisopados. El momento quedó registrado en un video que se hizo viral en las redes sociales y generó el repudio colectivo.

En el inicio del altercado, la doctora les dijo: «No tengo tiempo ni para ir al baño, no puedo más, me duelen las rodillas», se quejó, graficando su esfuerzo tras el colapso en la mayoría de los centros de testeos. “Estoy dando lo más que puedo, más no puedo hacer. No he parado de atender, no es que estoy al pedo”, continuó.

En ese momento uno de los pacientes que esperaba su turno para atenderse le recriminó: “Si no estás capacitada para estar las 24 horas parada haciendo testeos, no vengas”. A su vez, otro joven que apoyaba el reclamo agregó: «Yo pago todos mis impuestos y vos cobrás de mi plata”.

“Estoy haciendo lo que puedo, no soy un pulpo, no he parado de atender, si quieren vayan y se quejan”, concluyó la médica, que previamente explicó que no solo se estaba atendiendo a las personas que iban a hisoparse, sino que también debía prestar atención a los casos «más graves» que llegaban al lugar.

El Gobierno de Mendoza, a través de un comunicado, solicitó “a los mendocinos y mendocinas que prime el respeto por quienes hace dos años no paran de trabajar por el bien de la sociedad”.

Fuente: Noticias Argentinas