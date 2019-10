Médicos de Neuquén capacitaron por teleconferencia a sus pares de Angola

La tecnología es una gran herramienta cuando se trata de acercar personas que viven en países distantes. También permite compartir conocimientos como en el caso que unió a médicos del hospital Castro Rendón de Neuquén con sus pares de Angola. Por primera vez se realizó una teleconferencia desde el aula virtual de Telesalud del hospital neuquino con los profesionales del hospital pediátrico David Bernardino del país africano. En esta oportunidad la capacitación fue sobre cardiología infantil.



Del equipo del hospital Castro Rendón participaron la jefa del área de Cardiología Infantil, Alejandra Farrel, Natalia Martina, Yamila Conde y Vanesa Saavedra. La capacitación estuvo a cargo del médico Carlos Reeves. También estuvo presente la jefa del departamento de Telesalud, Cecilia Cruz.



Mariano Ojeda, que es cirujano pediátrico del hospital, comento cómo se llegó a esta primera capacitación: “En octubre del año pasado asistimos con el equipo de cirugía del hospital a un congreso en Buenos Aires, ahí una médica que tiene parientes en Angola nos consultó por un caso de un niño de dos años que tenía labio leporino y no tenía forma de ser operado”, dijo Ojeda.



“El chico es el hijo de la directora médica del hospital de Angola. Me contacté con ella y me envió la foto del niño, a partir de ahí buscamos un equipo de cirugía lo más cercano posible para que se acerque y lo opere pero no lo conseguimos”.



Ojeda comentó que se comunicó con su padre, que también es cirujano y que tiene una fundación en La Rioja donde operan labio leporino. “Nos pusimos de acuerdo y viajamos en agosto de este año para operar al niño y terminamos operando otros 20 más”, detalló.



La capacitación se realizó a través del sistema de teleconferencia. (gentileza)

Agregó que en Angola pudieron conocer profesionales de allá y que hace poco una médica lo contactó para consultarlo sobre una patología cardíaca, que no era de su competencia. “Hablé con la doctora Alejandra Farrel, cardióloga infantil de nuestro hospital y me ofreció brindarles un curso a través Telesalud y fue ahí que comenzamos con esta primera capacitación que les resultó de mucho interés”, relató Ojeda.



Para poder establecer este primer contacto, desde el departamento de Telesalud se realizó una prueba de conexión el lunes. El fin de ese ensayo fue comprobar si a través de la plataforma zoom se podría realizar la videoconferencia que finalmente se concretó el martes entre las 8:30 y las 9:30.



Desde el ministerio de Salud de la provincia explicaron que dentro del plan quinquenal 2019-2023 está previsto fomentar la creación de redes de trabajo que utilicen las herramientas de Telesalud. También se pretende mejorar las herramientas tecnológicas disponibles e incorporar otras nuevas para desarrollar las prácticas de este sistema.