Medidas en pandemia

Resultan risueñas las medidas de la intendencia, de Defensa Civil de Junín de los Andes y San Martín de los Andes. Los ciudadanos de Junín no podemos ingresar a San Martín; en cambio, a los pescadores que vienen de otros lugares no los revisan, pasan sin control, y algunos avivados entran como pescadores y no lo son.

El intendente Saloniti dio marcha atrás con la fase 1 ante un grupo minúsculo de comerciantes que manifestó frente al Municipio cuando San Martín es de circulación comunitaria del covid.

Esos mismos comerciantes tienen personal en negro, no hacen los aportes a sus empleados…

No salieron a reclamar cuando en el cerro Chapelco violaron todo el protocolo, un caso ya archivado.

Vergüenza debería darles. Si se disparan los casos, ¿adónde irán si el sistema de salud está colapsado? Esconden los casos, que ya son más de mil.

Jorge Porrino

DNI 11.184.599



Junín de los Andes