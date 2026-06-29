El inusual pronóstico de Nana Kwaku Bonsam: ¿Cabo Verde eliminara a Argentina en el Mundial 2026?

El desarrollo del Mundial 2026 en suelo norteamericano continúa entregando capítulos que exceden estrictamente lo táctico, para adentrarse en las pasiones y los mitos urbanos que rodean al fútbol internacional. En las últimas horas, las plataformas digitales se encendieron en vísperas del decisivo cruce de dieciseisavos de final tras la reaparición mediática de Nana Kwaku Bonsam, un reconocido espiritista de origen ghanés que arrastra un historial de llamativos pronósticos en las citas ecuménicas.

El místico capturó la atención de los seguidores del Mundial 2026 al asegurar de forma categórica que sus supuestas facultades metafísicas intervendrán en el próximo encuentro deportivo, vaticinando de manera polémica que el seleccionado de Cabo Verde logrará la hazaña histórica de eliminar a la Selección Argentina comandada por Lionel Messi.

Mundial 2026: los detalles del pronóstico de Nana Kwaku Bonsam que encendió las redes, antes de Argentina y Cabo Verde

La controvertida advertencia del astrólogo africano cobró inmediata repercusión en portales de noticias como RedGol, Albat y Cooperativa. Según las declaraciones difundidas por el propio promotor espiritual, su intención es volcar toda su influencia en favor del combinado continental: «Mis poderes estarán con Cabo Verde, Argentina no pasará», sentenció de forma taxativa.

Aunque la afirmación carece de cualquier tipo de sustento científico o deportivo, en el entorno de la comunidad futbolera argentina se activaron de inmediato los tradicionales códigos digitales de «anulo mufa» para contrarrestar la carga supersticiosa de cara al choque eliminatorio.

La prensa especializada sigue con detenimiento si el brujo intentará dirigir algún tipo de acción psíquica específica hacia la figura del capitán argentino, Lionel Messi, o si el anuncio se limitará a una estrategia de posicionamiento público en los buscadores web.

Lo concreto es que la Selección Argentina asume el compromiso con el cartel de favorita indiscutida por su condición de vigente campeona, pero la irrupción de estas narrativas místicas añade una cuota de color y misticismo a un duelo donde Cabo Verde buscará firmar la página más gloriosa de su trayectoria institucional.

De Cristiano Ronaldo a Harry Kane: los antecedentes mediáticos de Nana Kwaku Bonsam en el Mundial 2026

La notoriedad global de Nana Kwaku Bonsam en el universo de las Copas del Mundo no es un emergente nuevo. Sus primeras apariciones de alto impacto se remontan al Mundial de Brasil 2014, cuando la selección de Ghana compartió la fase de grupos con Portugal.

En aquella oportunidad, el espiritista copó las portadas de medios de la talla de The Guardian y ESPN al adjudicarse la responsabilidad de los problemas físicos y las dolencias musculares en la rodilla izquierda que arrastraba el astro luso Cristiano Ronaldo, argumentando que se trataba de un bloqueo de origen no médico.

En la presente edición de la Copa del Mundo 2026, el ghanés ya había sumado un antecedente directo durante la primera etapa del certamen al afirmar que se encontraba «trabajando» espiritualmente para neutralizar el poder de gol del delantero inglés Harry Kane, en la previa del cruce ante Ghana.

Tras el empate 0-0 definitivo y una clara ocasión fallada por el atacante del conjunto británico, el místico declaró públicamente haber levantado el presunto bloqueo. Con este historial de intervenciones que combinan el folclore popular con el show mediático, el nombre del chamán vuelve a instalarse sazonando la previa de un partido eliminatorio que promete paralizar a los fanáticos del deporte.