Menos controles, más circulación en Roca y poca toma de conciencia de la pandemia

La rigidez de los controles policiales que hubo en Roca en los últimos días, con fuerte presencia de uniformados en arterias troncales, puentes y barrios, ayer fueron más laxos y varios aprovecharon para salir.

La liviandad con la que algunos roquenses habían tomado el decreto del presidente Alberto Fernández parecía haberse revertido con el aumento de los controles por parte de la Policía provincial, la Federal y hasta Gendarmería.

En el Paseo de Bicentenario, efectivos realizaron esta mañana un estricto control de automovilistas y motociclistas.

Pero en la mañana del martes, aunque fue parte de un día feriado, y de hoy miércoles se observó una alta circulación vehicular, no solo en los tramos donde están ubicados los supermercados, mayoristas o farmacias, sino también en las calles secundarias.

Otra postal de Evita y San Juan. Mucha gente y poca cuarentena.

Pareciera que cuando se “aflojan” los controles muchos se relajan y no pocos salen de sus casas por razones que exceden lo estrictamente necesario.

En calle Evita y San Juan, por ejemplo, cerca del mediodía la circulación era incesante. Familias enteras, niños en bicicleta, y algunos dialogando cerca de por medio, fueron algunas de las postales que se observaron en el primer día hábil tras el feriado largo.

Se pudieron observar controles más estrictos en los acceso por las calles San Juan, avenida Roca y Mendoza, donde el personal policial y de tránsito de la comuna controlaban y exigían documentación a los automovilistas y motociclistas.

"La verdad esto es un colador. No hay nadie que controle y la gente no toma conciencia una pena, esto no ayuda", dijo el distribuidor de una empresa de alimentos quien mostraba una autorización para transitar al periodista de este medio.

En accesos como calle San Juan, avenida Roca y Mendoza, personal de la policía y tránsito de la comuna realizan rigurosos controles. En otros sectores, la presencia es nula.

El domingo el presidente dijo que no cree necesario el estado de sitio. Para que ello no ocurra habrá que retomar controles estrictos, pero también ejercer una responsabilidad individual para un sensible objetivo social, pues evidentemente aún hay gente que no asimila la gravedad de violar la restricción de circulación.