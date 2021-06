Mientras crece la ocupación de terapias en el país, solo uno de cada 10 internados está vacunado

La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) comenzó a relevar distintos aspectos del trabajo diario para tener un panorama general, que se vuelca en un informe general. El último se publicó el viernes 28 e incluye un gráfico donde se muestra qué porcentaje de internados fueron vacunados. Allí se observa que de cada 10 pacientes en terapia solo uno recibió la vacuna contra el coronavirus. Además resalta que Neuquén es la única que muestra una ocupación del 100%.

La referente de la SATI en la Patagonia es Cristina Orlandi, jefa de terapia intensiva del hospital de Roca, y explicó que desde hace más de un mes comenzaron a enviar las encuestas semanales, cuyas respuestas son procesadas por la delegación de Buenos Aires. Los profesionales responden sobre distintos aspectos, que se mantienen confidenciales, por lo que no se detallan resultados por centros de salud.

Siempre se pregunta la cantidad de personas internadas, si tienen o no Covid, si están ventilados y cuál es la posibilidad de expansión. Además, cada semana suman otras consultas, como la falta de insumos o la cantidad de unidades que dirigen médicos no especializados. En dos oportunidades se abordó el estado de vacunación de los pacientes internados en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Se consideró vacunados a aquellos pacientes con una dosis o con dos y que presentaron síntomas de enfermedad moderada a severa 15 días o más después de recibirlas. En el informe del 24 de abril, el 5,4% había recibido la primera dosis y el 1,1% las dos. En el del 28 de mayo, los de una dosis eran 12,3% y con esquema completo, 1,5%.

"Queremos dejar en claro que ésta es sólo una muestra, por lo que no es prudente extraer conclusiones por encima de las estadísticas oficiales", se aclara en la parte final del acuerdo. Orlandi agregó que los datos son serios, porque surgen de una sociedad científica, pero que no cuentan con cifras oficiales del Gobierno para comparar y que han notado que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, ha mencionado datos de los informes.

La intensivista dijo que el último relevamiento es de 3.700 camas, "una muestra muy significativa del total del país", con respuestas de todas las provincias. Relató que los resultados, en líneas generales, muestran la alta ocupación, la baja de las edades de los pacientes y un incremento de los vacunados. Dio como ejemplo la terapia de Roca, donde la paciente más joven con una dosis tiene 53 años y el más grande, 79.

Orlandi remarcó que buscan recordar que todas las vacunas no tienen la misma efectividad, que con una sola dosis puede haber riesgo de que la enfermedad sea grave y que dos dosis protegen la vida, pero no siempre pueden evitar que el cuadro de salud empeore. También hizo hincapié en que no se genera inmunidad de forma inmediata, sino que, al menos, demora 15 días.

"La gente se tiene que seguir cuidando, es la única manera", pidió la intensivista.