Millonaria venta de la franquicia de Utah Jazz

El empresario Ryan Smtih compró la franquicia de Utah Jazz, que participa de la NBA. Gentileza.

El empresario Ryan Smith, quien era propietario de una empresa de software especializada en estudios de mercado, es el nuevo dueño de la franquicia de la NBA Utah Jazz, después de comprarla en 1.660 millones de dólares.

Smith, un joven empresario que fue dueño de la empresa Qualtrics, le compró la franquicia y el estadio Vivint Smart Home a la familia Miller después de una exitosa negociación.

El nuevo propietario vive en Utah, es un reconocido aficionado del equipo y vendió Qualtrics en 8.000 millones de dólares para después comprar la franquicia del equipo que juega en la NBA.

En el pasado certamen su empresa publicitaba en la camiseta de los Jazz y desde hace unos días se convirtió en dueño de la franquicia entera, aunque la compra todavía debe ser aprobada por la junta de gobernadores de la NBA.

La familia Miller, dueña de los Jazz durante 35 años, compró el equipo por 24.000.000 de dólares y en todo ese tiempo Utah sumó 16 temporadas con 50 o más victorias, nueve títulos de División, dos la Conferencia Oeste y sólo San Antonio Spurs tiene un mejor porcentaje de victorias que los Jazz.

El objetivo de los Miller era vender la franquicia a alguien que la mantuviera en Utah durante mucho tiempo y parece que eso sucederá con Smith, quien destacó que "me había acercado a los Millers un par de veces. No hay ningún secreto sobre mi interés en la NBA y en los Jazz. Crecí viendo al equipo, soñé con jugar para los Jazz, pero no se dio. Este equipo es un regalo para toda esta comunidad".

Donovan Mitchel y Rudy Gobert son las figuras de Utah Jazz, pero no mantienen una buena relación. Gentileza.

El nuevo propietario asumirá el control de una franquicia que lleva cuatro apariciones consecutivas en playoffs y que podría subir un peldaño en un futuro cercano si mantiene a sus dos estrellas Donovan Mitchell y el francés Rudy Gobert.