Cómo hacer layering de perfumes: guía práctica para lograr un aroma propio

Su auge reciente no es casual. El layering se convirtió en un gesto íntimo y sofisticado para definir un estilo propio.

La premisa es simple y a la vez fascinante: en vez de elegir un único perfume, se superponen distintas capas aromáticas —desde brumas y cremas hasta aceites o fragancias puras— para construir una esencia propia. El aroma final se transforma con el paso de las horas, dialoga con la piel y termina revelando una identidad olfativa única. En este ritual, no existen reglas rígidas ni combinaciones prohibidas.

La clave para realizar un buen layering de perfumes es elegir fragancias que se complementen entre sí en lugar de competir. Además, combinar aromas no significa necesariamente aplicar dos perfumes uno sobre otro: cada persona puede crear su propio ritual. Por ejemplo, comenzando con la aplicación de una fragancia después de la ducha e ir sumando aromas a lo largo del día. O rociar una fragancia en las muñecas y otra en el cuello.

En ese espíritu nace la nueva Alta Perfumería de Natura, una propuesta que busca traducir la esencia más sofisticada de la naturaleza en experiencias sensoriales únicas. Desarrollada por Verônica Kato, perfumista exclusiva de la marca, en co-creación con reconocidos maestros perfumistas del mundo, esta colección fusiona ingredientes naturales latinoamericanos con materias primas nobles de la perfumería internacional.