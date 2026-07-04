El corte de pelo que se volvió viral gracias a una serie y todas quieren copiarlo

En un momento en el que el clean look, basado en la prolijidad, el minimalismo y los peinados pulidos sin frizz, sigue siendo uno de los estilos más elegidos, apareció un corte de pelo que se hizo viral gracias a una serie y todas quieren copiarlo. Este look se impuso por su estética relajada, natural y con un aire de “desprolijidad controlada” que rápidamente captó la atención en redes sociales.

Se trata del corte de pelo de Allie Hayes, el personaje de la saga Off-Campus interpretado por Mika Abdalla, que se convirtió en una referencia silenciosa dentro del universo estético de las lectoras del romance actual. Más allá de la novela, en su adaptación televisiva su look funciona como una extensión de su personalidad: fresca, natural y desafiante.

Es un wolf cut reversionado, un híbrido entre el shag y el mullet que se caracteriza por ser desestructurado, con mucho volumen en la parte superior y capas más desfiladas hacia los largos. Esta versión es más suave, romántica y también perfecta para el día a día, ideal para llevarlo con su textura natural.

Es un corte muy versátil: puede adaptarse a cabello lacio, ondulado o con rulos, y suele estilizarse con gel, mousse o secador para potenciar su forma. Su objetivo es el movimiento, la naturalidad y un acabado más divertido.

Lo que empezó como un detalle dentro de una serie terminó transformándose en una tendencia global de belleza que hoy compite directamente con el clean look. Impulsada por redes sociales, esta estética más descontracturada se convirtió en protagonista de una nueva ola de inspiración.