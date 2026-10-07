El poncho que usó La Sole en la despedida de Messi tiene su versión de Malvinas y emociona a excombatientes

El imponente poncho bandera que lució Soledad Pastorutti en la despedida de Messi y que acaparó todas las miradas nació en Catamarca de la mano de Graciela Carrasco y Ramón Baigorría. Aunque muchos hablaron de esta pieza, hay otra del mismo origen que eleva la emoción a flor de piel aún más: la versión con las Islas Malvinas.

Esta pieza elaborada en pura lana de oveja combina la técnica de listado con un delicado bordado criollo que incorpora motivos icónicos: el sol patrio y el contorno de las Islas Malvinas. El tejido plano se obtiene al entrelazar hilos que se cruzan formando una trama continua.

No es solo un abrigo común. El diseño funciona como un puente directo al sentimiento nacional, conectando el arte textil federal con un sentimiento inquebrantable que atraviesa a todo el pueblo argentino.

De hecho, fue el propio Baigorría quien contó en un video: «Hay gente que se emociona muchisimo«. «El otro día vino un veterano de Malvinas y le mostramos esta versión con el sol y las Malvinas... se nos quebró en llanto».

Mientras los ecos de la gran fiesta de despedida del 10 todavía resuenan, este tipo de creaciones, artesanales y de nuestra tierra, demuestran cómo la alta costura se transforma en la bandera de toda una nación.