Look bordó de Nicole Neumann: combinación de chaqueta cropped, short de tiro alto y botas para la primavera

La antesala de la primavera abre una etapa de experimentación estilística, tal como lo hace Nicole Neumann, donde las prendas ligeras dialogan de forma estratégica con los códigos de abrigo del invierno.

En este marco de transición, la modelo y conductora Nicole Neumann volvió a posicionarse como referente al compartir un atuendo de impronta urbana y sensual que proyecta los colores dominantes del cambio de temporada.

La propuesta se apoyó en la intensidad del tono bordó con matices violáceos, estructurada a través de un juego de texturas contrapuestas: la rigidez de la moldería utilitaria conviviendo con la sutileza lencera, logrando un balance contemporáneo que renueva los conjuntos monocromáticos.

Chaqueta cropped y short de tiro alto: la estructura del look bordó de Nicole Neumann

La base arquitectónica del conjunto de Nicole Neumann estuvo conformada por un dos piezas, en bordó profundo, confeccionado en un tejido estructurado.

En la parte superior, lució una chaqueta cropped de estética utilitaria, caracterizada por bolsillos frontales aplicados de gran tamaño que acentuaron la línea de la cintura, sin restar funcionalidad.

El look bordó de Nicole Neumann.-

Para la parte inferior, la modelo optó por un short de tiro alto al tono, una alternativa a las tradicionales minifaldas que estiliza la figura y aporta frescura para los primeros días de templanza climática.

El look bordó de Nicole Neumann.-

Debajo de la chaqueta, sumó un body de encaje semitransparente en la misma gama cromática, un recurso lencero que añadió profundidad textil y evitó la monotonía del bloque de color.

Botas de caña alta y peinado retro: los complementos elegidos por Nicole Neumann

Para resolver el equilibrio térmico propio de las jornadas de entretiempo, Nicole Neumann incorporó unas botas de caña alta en cuero negro que alcanzaron la línea inferior de la rodilla.

El look bordó de Nicole Neumann.-

Este calzado de impronta invernal generó un contraste visual neto con las prendas cortas en bordó, afianzando la versatilidad del conjunto para el uso diurno o vespertino.

El estilismo se completó con anteojos de sol rectangulares, con marco marrón de inspiración retro, y un estilismo capilar basado en ondas marcadas al estilo clásico del cine dorado (old Hollywood), aportando un aire refinado y femenino que suavizó el corte técnico de las prendas.