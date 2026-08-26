Naomi Osaka convierte la cancha en una pasarela: el llamativo look para su práctica en el US Open

Fue la propia Naomi quien se definió a sí misma no solo como una de las mejores tenistas del mundo, sino como una auténtica fashion influencer. Y es que Osaka no deja pasar oportunidad para deslumbrar con su talento y su estilo, transformando la pista en una pasarela que siempre acapara titulares. Así volvió a demostrarlo durante su último entrenamiento en el US Open.

Durante una sesión de prácticas en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York, la cuatro veces campeona de Grand Slam acaparó todas las miradas al alejarse del indumentaria deportiva tradicional para lucir un llamativo conjunto en tono naranja vibrante.

El atuendo, caracterizado por un top sin tirantes y una falda fluida de capas asimétricas en conjunto confeccionadas en tul. Los detalles son todo: apliques florales en el centro de la parte superior y en la cintura de la falda.

Completó el look con un bolso blanco con detalles florales y accesorios plateados, logrando un estilismo hiperfemenino que cerró con unas sandalias marrones de taco bajo y sin tiras. ¿El toque final? Su raqueta de tenis.

El vestuario rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde fanáticos y fanáticas de moda celebraron el estilismo de la tenista japonesa. Con este gesto, Osaka reafirma que para ella la vestimenta no es un elemento secundario, sino una forma de expresión que consolida su estatus como referente indiscutible dentro y fuera del deporte profesional.