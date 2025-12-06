Nueva tendencia en uñas: así son las «Fruit Peel Nails», manicura coreana, con un efecto rejuvenecedor

La manicura se reinventa temporada tras temporada, y el manicure coreano vuelve a marcar el ritmo con una propuesta creativa que promete rejuvenecer visualmente las manos. Se trata de las fruit peel nails, un estilo que imita la textura sutil de la piel de distintas frutas, logrando un acabado delicado, luminoso, natural y sofisticado.

Esta tendencia apuesta por uñas limpias, suaves y con un brillo saludable, perfectas para quienes buscan un look elegante con un toque original.

Los mejores diseños de fruit peel nails

Peach Glow

Ideal para quienes prefieren uñas femeninas y discretas. Este diseño recrea la textura y los colores suaves de la cáscara del durazno, ofreciendo un acabado soft, cálido y elegante.

Sour Grapes

Inspirado en la piel de las uvas, este estilo propone un difuminado estratégico que imita la textura del fruto. Con dos capas extra de brillo, las uñas se ven más profundas, sofisticadas y ultra luminosas.

Guava

El diseño más llamativo de la tendencia. Combina tonos rosas y verdes para simular el interior y exterior de la guayaba. Se puede sumar un efecto ojo de gato para dar un brillo natural y un toque tridimensional.

Sin dudas, las fruit peel nails son una opción perfecta para quienes buscan una manicura distinta, artística y con un aire juvenil, sin renunciar a la elegancia.