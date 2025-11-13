Quiet beauty: tratamientos sutiles y piel natural, así es la belleza silenciosa

Los ideales de belleza se reinventan constantemente. En una era marcada por la inmediatez digital y la mirada constante de las redes, la presión estética alcanza nuevas dimensiones. Sin embargo, entre el ruido visual y la exigencia de perfección, emerge una corriente distinta que apuesta por la sutileza y la naturalidad, dejando atrás los excesos de intervenciones estéticas visibles para resaltar la autenticidad de cada persona. Así nace el concepto de belleza silenciosa, una tendencia que redefine el atractivo desde el bienestar integral.

“Como médica dermatóloga, creo firmemente que la verdadera belleza no se impone, sino que se revela”, señala la doctora Milagros Alcorta, especialista en dermatología estética y directora médica de M.A. Dermatología Estética. Y agrega: “En nuestro centro abordamos la piel desde una mirada integral, respetando la individualidad de cada paciente y priorizando tratamientos que potencien su esencia, sin alterar su identidad”.

En sintonía con esta nueva tendencia, llegó al país Rennova, la marca brasileña de medicina estética que está ganando cada vez más terreno con sus propuestas. Se trata de “bioestimuladores de colágeno, la aplicación de vitaminas faciales, el uso de ácido hialurónico y polinucleótidos en dosis mínimas para lograr una hidratación profunda, los rellenos dérmicos para brindar una armonización facial”, explica Diego Martinez, referente local de la marca.

Haciendo foco en el fenómeno, el doctor Gustavo Pedro, especialista en cirugía plástica y reparadora, explica que “este enfoque propone intervenir sin estridencias, con el objetivo de realzar los rasgos personales sin alterar la identidad ni perseguir modelos artificiales o estandarizados. Como cirujano plástico, estético y reparador, formado en el ámbito hospitalario y con una larga trayectoria clínica, sostengo que la medicina estética, cuando es ética y consciente, es también una medicina emocional. La belleza puede y debe ser parte de una salud integral, entendida como el equilibrio entre cuerpo, mente y autoestima”.

Tips para la rutina en casa

Usar a diario limpiadores suaves que respeten el pH

Aplicar sérums antioxidantes con vitamina C

Incorporar cremas con ácido hialurónico

Usar protectores solares de amplio espectro

Aplicar cremas nutritivas nocturnas

Realizar periódicamente tratamientos más especializados como mascarillas hidratantes o exfoliaciones enzimáticas semanales

Los 5 principios de la belleza respetuosa