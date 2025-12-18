Autobronceantes: claves para un bronceado saludable y sin manchas
Llega el verano y la búsqueda de una piel dorada se intensifica. Lograrlo sin exponerse al sol es posible.
A medida que se acerca el verano, las redes sociales se llenan de pieles doradas y ese glow perfecto que todos queremos replicar. Sin embargo, la exposición prolongada al sol no está exenta de riesgos: desde el daño celular hasta la pérdida de elasticidad cutánea. Frente a este escenario, las fórmulas de bronceado sin sol dieron un gran paso adelante y hoy ofrecen resultados mucho más naturales, lejos de los tonos anaranjados que supieron generar desconfianza.
Las nuevas fórmulas incorporan activos como la dihidroxiacetona (DHA) y la eritrulosa, una combinación clave para lograr un color parejo. La DHA, de origen vegetal, actúa al reaccionar con los aminoácidos de la piel y permite construir el tono de manera gradual, intensificándolo con cada aplicación. La eritrulosa, en cambio, acompaña este proceso y contribuye a un acabado más uniforme y de mayor duración.
Aunque se presentan como una alternativa ideal, uno de los principales desafíos del bronceado sin sol sigue siendo la aparición de manchas y la escasa duración del color.
Para obtener un resultado uniforme, la dermatóloga especialista en Cáncer de Piel, Leisa Molinari, brinda una serie de recomendaciones clave:
Preparar la piel adecuadamente antes de aplicar el autobronceante.
Lavar la piel para eliminar residuos y luego hidratarla profundamente. Es importante evitar la exfoliación previa, ya que las zonas más exfoliadas absorben mayor cantidad de producto y pueden generar irregularidades en el tono. Finalmente, aplicar el autobronceante sobre la piel limpia e hidratada.
Para evitar manchas o rayas, aplicar el autobronceante con las manos limpias, sin guantes, utilizando movimientos circulares para lograr una distribución homogénea.
Mantener la piel bien hidratada después de la aplicación, especialmente tras el baño, para prolongar el efecto y prevenir manchas o zonas desparejas.
Establecer un hábito para sostener el color deseado, aplicando el autobronceante una o dos veces por semana, según la intensidad de bronceado que se quiera lograr.
