A 20 días del doble terremoto, el gobierno venezolano confirmó 4561 muertos

Tanto Caracas como La Guaira fueron las ciudades más afectadas por los terremotos. (Foto: AFP)

Tras casi tres semanas del doble sismo de magnitud 7,1 y 7,4 respectivamente, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, publicó el parte oficial sobre las cifras de las víctimas fatales de los terremotos.

El suceso repercutió en varios sectores de Venezuela, concentrándose en Caracas y La Guaira. El movimiento provocó el derrumbe de docenas de estructuras, generando una crisis humanitaria sin precedentes en el país.

La actividad sísmica presentó diversos movimientos de menor magnitud tras desastre. Según las cifras oficiales, se han registrado 1.254 réplicas desde el 24 de junio.

“Estaremos realizando en los campamentos transitorios, en atención a un cronograma progresivo, el registro único de vivienda para conocer a detalle la situación de cada una de las personas”, dijo la presidenta al cargo, Delcy Rodríguez.

Venezuela recibió la ayuda de varios países en los frentes de ayuda humanitaria: Se instalaron hospitales de campaña de México, Estados Unidos, Brasil y España. También Rusia brindó ayuda con un avión AH-124-100 con al menos 10 toneladas de insumos.

Argentina envió un grupo de rescate para colaborar en la búsqueda de sobrevivientes y víctimas en los escombros. Junto a los miembros de la armada, se enviaron suministros y herramientas de búsqueda.

Doble terremoto en Venezuela: las cifras oficiales a 20 días del suceso

Mediante la página web civil venezolana, destinada al recuento de personas desaparecidas o incomunicadas desde el terremoto, se registró que todavía 29.877 personas siguen sin ser localizadas.

Para la fecha, el número de personas que perdieron la vida se ubica en 4.561. La cifra de familias atendidas aumentó a 128.324 y también se registró que 20.231 personas se encuentran en los diversos campamentos transitorios y auxiliares dispuestos en el país.

Por su parte, mediante la ayuda internacional en La Guaira y Caracas se presentaron 30.692 voluntarios y personal de rescate.

Con información de NA e Infobae.