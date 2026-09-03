Programación de la 7° fecha del Federal A: Cipolletti, Rincón y Sol de Mayo juegan el domingo

Cipo y Olimpo se volverán a ver las caras después de casi un año. Foto: Archivo.

El Consejo Federal confirmó los días, horarios y árbitros de la 7° fecha de la segunda ronda del Federal A. Cipolletti, Deportivo Rincón y Sol de Mayo jugarán sus partidos el domingo, en una fecha clave del certamen.

Por la fase campeonato, Cipolletti volverá a jugar tras tener fecha libre el pasado fin de semana. El Albinegro tendrá una dura visita al Carminatti donde se medirá a Olimpo. El duelo comenzará a las 15:30 con el arbitraje del siempre polémico Diego Novelli.

El último antecedente entre ambos fue en 2025, con victoria de Olimpo en la Visera de Cemento (1-0). De igual forma, desde el regreso del aurinegro a la categoría en 2019, hay un historial parejo: tres victorias por lado y cuatro igualdades.

A falta de tres encuentros, Cipolletti está 5° con 8 puntos y buscará meterse entre los cuatro primeros de la zona para avanzar a las semifinales del primer ascenso. Luego de visitar Bahía, recibirá a Alvarado y tendrá un largo viaje hasta Salta para enfrentar a Juventud Antoniana.

En la zona B, la fecha empezará el viernes con Juventud Antoniana-Kimberley (22:00). Se completará el domingo con Alvarado-Atenas (15:00) y Huracán-Argentino de Monte Maíz (15:30). Villa Mitre tiene fecha libre.

Rincón juega en casa y Sol de Mayo tiene una visita de riesgo

Por la Reválida y en la zona B, Deportivo Rincón recibirá a Costa Brava el domingo desde las 15:00. El sanjuanino Pablo Núñez será el encargado de impartir justicia.

El León llega a este duelo con la permanencia asegurada tras igualar sin goles ante Germinal, pero con el objetivo de seguir sumando para asegurar su clasificación a la próxima ronda. Los dirigidos por Germán Noce están primeros con 11 puntos

Por otro lado, Sol de Mayo visitará a Círculo Deportivo el domingo a las 15:00, con el bahiense Fernando Marcos como árbitro. El Celeste viene de dos derrotas consecutivas y solo ganó uno de los últimos cinco encuentros.

El conjunto capitalino debe sumar para alejarse de la zona roja: está a 5 puntos del descenso con tres partidos por disputarse. Además, todavía tiene chances de seguir en la pelea por el segundo ascenso, ya que se ubica 9° con 6 puntos en esta Reválida.

El resto de la fecha en la zona también se jugará el domingo: Fadep-Germinal (11:30), Juventud Unida-Santamarina (15:00) y Guillermo Brown-San Martín (15:00).