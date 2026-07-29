Bolivia: ordenaron la detención de Evo Morales por terrorismo y alzamiento armado

La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, acusado de terrorismo, alzamiento armado y otros delitos en el marco de los bloqueos masivos que paralizaron distintas regiones del país durante 53 días.

La medida fue dispuesta por el fiscal anticorrupción Brayan Melgar, quien instruyó a la Policía detener y trasladar al exmandatario a la Unidad Policial Especializada de Lucha Contra la Corrupción. La investigación se inició a partir de denuncias presentadas por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno.

Evo Morales rechazó las acusaciones y aseguró que continuará acompañando las movilizaciones sociales.

“No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos”, expresó en su cuenta de X.

Los delitos investigados

La causa incluye seis acusaciones:

Alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado.

Terrorismo.

Atentado contra la seguridad de los medios de transporte.

Asociación delictuosa.

Instigación pública a delinquir.

Atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

La denuncia penal fue formalizada el 1 de julio por el Comité Pro Santa Cruz, representado por Stello Cochamanidis Garcés, que identificó a Morales como uno de los principales impulsores de las protestas y los cortes de rutas registrados entre mayo y junio.

Más de 100 bloqueos durante siete semanas

Durante las siete semanas de conflicto, campesinos, integrantes de la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones afines al expresidente instalaron más de 100 puntos de bloqueo en diferentes regiones, principalmente en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Las movilizaciones reclamaban la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien los sectores movilizados responsabilizaron por la crisis política, económica y social que atraviesa el país.

Los cortes de rutas provocaron problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en distintas ciudades. Además, las interrupciones del tránsito y los enfrentamientos dejaron, según los datos consignados en la denuncia, al menos 22 muertos y 88 heridos.

El impacto económico en el sector productivo

El impacto económico de las protestas también fue significativo. Las pérdidas habrían superado los USD 3.000 millones, con fuertes consecuencias para el sector productivo, especialmente en Santa Cruz.

La imposibilidad de trasladar mercaderías desde las zonas de producción hacia otros departamentos profundizó los problemas de abastecimiento y agravó la crisis económica.

Por su parte, Morales sostuvo que la investigación busca responsabilizar a los sectores movilizados para ocultar las causas de fondo del conflicto.

“Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción”, afirmó el exmandatario.

Con información de Infobae.