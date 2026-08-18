«Consecuencias inevitables»: amenazó Rusia a Reino Unido por proveer de drones a Ucrania en un ataque a su territorio

El Gobierno de Rusia, a través de su embajada en Londres, advirtió al Reino Unido que habrá «consecuencias inevitables» por haber provisto a Ucrania de drones que atacaron su territorio.

El domingo, Moscú afirmó haber derribado más de 800 drones ucranianos en lo que parece ser uno de los mayores ataques aéreos de Kiev.

La advertencia de Rusia a Ucrania

En un comunicado, la embajada de Rusia en Londres acusó a Reino Unido de ser «cómplice y coautor» de esos ataques y de «optar deliberadamente por una escalada» del conflicto, por lo que advirtió que «las acciones de Londres tendrán, inevitablemente, consecuencias de las que tendrá que rendir cuentas«.

Las autoridades rusas informaron que hubo al menos seis muertos.

La agencia estatal rusa TASS News afirmó que se trató del mayor ataque con drones ucranianos desde principios de año, y que muchos de los drones tenían como objetivo la zona de Moscú donde reside gran parte de la élite.

«Cuanto más profunda sea su implicación en el conflicto y mayor su apoyo a la maquinaria terrorista de Kiev, más alto será el precio que tendrá que pagar», agregó el comunicado de la embajada.

Diez muertos tras ataque de Rusia

Mientras tanto, un ataque ruso con misiles contra una aldea en la región nororiental ucraniana de Járkiv mató al menos a 10 personas e hirió a otras ocho, además de destruir viviendas, indicaron funcionarios el martes.

Los dos países en guerra están inmersos en un duelo cada vez más intenso de ataques aéreos de largo alcance. Los combates a lo largo de la línea del frente —de unos 1.250 kilómetros (780 millas)— en el este y el sur de Ucrania se ven restringidos por grandes cantidades de drones y robots terrestres que amenazan los movimientos de tropas, y ninguna de las partes está logrando avances significativos en el campo de batalla, según analistas.

Noticias Argentinas y AP