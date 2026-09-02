La UIA celebrará el Día de la Industria sin Javier Milei y en medio de la caída de la actividad

Con escasa presencia oficial, la UIA celebrará este miércoles el Día de la Industria. Javier Milei será uno de los ausentes.

El acto será este miércoles en un establecimiento farmacéutico de Malvinas Argentinas. Se espera discursos fuertes en un contexto con una actividad manufacturera que registra una caída del 2,2% en el primer semestre.

Los funcionarios del Gobierno que estarán en el acto de la UIA

La actividad está prevista para las 10.30 en la planta del laboratorio Elea. Del Gobierno nacional está confirmada la presencia de Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de la Producción y Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación.

Según indicó Infobae, el discurso del presidente de la UIA, Martín Rappallini, tendrá tres ejes: el diagnóstico sobre la situación actual de la industria, las distorsiones estructurales que el sector arrastra y que aún no fueron resueltas, y las condiciones que se necesitan para que las empresas puedan ser competitivas. “ Una oportunidad para hablar sobre el rol de la industria, tanto de cara a los socios como al Gobierno, y sobre lo que significa la industria para el desarrollo de un país”, dijeron desde la entidad, según consignó el medio de Buenos Aires.

Día de la Industria con malestar por la caída de la actividad

Todo esto en medio de un clima de malestar de gran parte de los industriales. Según datos del Centro de Estudios de la UIA (CEU-UIA), la producción industrial acumula una baja del 2,2% en el primer semestre en comparación al mismo período de 2025.

“La industria perdió 52.000 empleos en un año y 91.000 si se suman los indirectos”, agregó Diego Coatz, economista y exdirector ejecutivo de la UIA.

La relación entre el Gobierno y la entidad tuvo una ruptura en 2024. En el acto de ese año Javier Milei los llamó “prebendarios” y “adictos al Estado”.

Desde el sector también hay preocupación por la apertura importadora en productos claves como siderurgia y textiles, con China cada vez más fuerte. También con empresas que enfrentan una caída de ventas, derivada de la pérdida del poder de compra de los salarios, y la merma del crédito para el consumo.

Con información de Noticias Argentinas e Infobae.