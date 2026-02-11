Argentina refuerza su alianza militar con Estados Unidos en una cumbre estratégica en el Pentágono

En un movimiento que consolida el alineamiento internacional en materia de seguridad, la Argentina participa activamente de una cumbre de altos mandos militares en Washington. El encuentro, convocado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, reúne a representantes de 34 naciones con el objetivo de delinear la agenda de defensa regional para el año 2026.

La delegación nacional está encabezada por el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien se encuentra acompañado por el general de brigada Alejandro Liberatori, actual agregado militar en el país norteamericano.

Cumbre en el Pentágono con la defensa regional como objetivo

Las deliberaciones tienen lugar en el exclusivo salón Astor del hotel St. Regis, a metros de la Casa Blanca, donde se dan cita los jefes militares más influyentes del hemisferio occidental.

El objetivo formal de la cumbre es fortalecer la coordinación regional contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, así como intercambiar evaluaciones sobre amenazas comunes y desafíos estratégicos compartidos.

La hoja de ruta hacia 2026: Narcotráfico y amenazas externas

Bajo la coordinación del general estadounidense Dan Caine, la denominada Conferencia de Defensa del Hemisferio Occidental busca establecer mecanismos de respuesta conjunta ante desafíos que exceden las fronteras nacionales. Entre los ejes principales se destacan el combate al narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Sin embargo, el punto central de la cumbre es la presentación de la Estrategia de Defensa Nacional 2026. Este documento oficial de Estados Unidos ubica a América Latina en una posición crítica dentro de su tablero de seguridad global. El plan estratégico busca blindar la región frente a la influencia de potencias externas, bajo la consigna de «impedir que adversarios desplieguen capacidades que representen una amenaza» en el continente.

Las especulaciones sobre la orientación de la reunión

Además del bloque americano, el encuentro cuenta con la participación de potencias europeas con intereses y posesiones en la región, tales como Gran Bretaña, Francia y Dinamarca.

Esta integración de mandos convierte a la cumbre en uno de los foros de cooperación militar más amplios y relevantes de la historia reciente, marcando un claro compromiso de la Argentina en la coordinación de políticas de defensa con los aliados occidentales.

Desde la perspectiva del gobierno estadounidense, la cooperación militar regional es considerada esencial para enfrentar fenómenos que trascienden las fronteras nacionales, las cuales afectan la seguridad de su país y región. Las deliberaciones se desarrollan en un contexto geopolítico más amplio, con recientes operaciones realizadas por Estados Unidos en la región.

Uno de los temas más impactantes que están incluidas en el panorama de una incursión militar fue la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro por cargos relacionados con narcoterrorismo.