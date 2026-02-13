Estados Unidos proyecta USD 5.000 millones por ventas de petróleo venezolano bajo control de Washington



El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, confirmó que las operaciones sobre el petróleo venezolano ya superan los 1.000 millones de dólares y prevén generar otros 5.000 millones en los próximos meses. Las transacciones se procesan en refinerías estadounidenses y están bajo supervisión directa de la administración de Donald Trump, en medio de un acuerdo energético que involucra a Chevron y PDVSA.

Según publicó NBC News, Wright explicó que gran parte del crudo se procesa en refinerías estadounidenses y que los fondos se entregan al Gobierno encargado de Venezuela. También señaló que Washington controlará las operaciones hasta que haya un nuevo escenario institucional.

Petróleo venezolano y control de fondos: los USD 5.000 millones que vienen

El funcionario indicó que el flujo de dinero seguirá bajo supervisión “hasta que se establezca un Gobierno representativo en Venezuela”. Agregó que “muy probablemente” habrá elecciones libres antes de que finalice el segundo mandato de Donald Trump.

La Faja Petrolífera del Orinoco concentra el 87% de las reservas de crudo de Venezuela, según PDVSA.. Foto: AFP.

Wright viajó a Caracas y recorrió instalaciones de Chevron en la Faja Petrolífera del Orinoco junto a la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez. La planta está ubicada en Morichal, en el sur del estado Monagas, y forma parte de los proyectos conjuntos con PDVSA.

En la actividad participó la encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, quien difundió un mensaje en X. “Trabajamos activamente para crear las condiciones que impulsen la transformación económica del país, en beneficio de venezolanos y estadounidenses”, expresó.

Chevron, PDVSA y el acuerdo energético calificado como “histórico”

La Faja Petrolífera del Orinoco abarca 55.314 kilómetros cuadrados y concentra el 87% de las reservas venezolanas, según datos de PDVSA. La estatal la define como “la mayor reserva de crudo en el mundo”, con capacidad para abastecer la demanda energética durante tres siglos.

Rodríguez sostuvo que el acuerdo no debe enfrentar trabas y afirmó: “Chevron tiene más de 100 años en Venezuela y estamos haciendo un trabajo extraordinario, como socios que somos, mejorando producción, mejorando las instalaciones, la infraestructura y el mantenimiento y este es el camino de la cooperación”. También remarcó que el 95% del personal es venezolano y que trabajan en un “solo cuerpo”.

La funcionaria aseguró que el país está dispuesto a recibir inversiones y planteó: “Queremos pasar de ser el país con las mayores reservas petroleras del planeta a ser un gigante productor de petróleo en el mundo y que así nos conozcan”. Además, señaló a Wright: “Realmente nos honra tu presencia en Venezuela”.

El viaje de Wright fue el primero de un alto funcionario estadounidense tras el operativo de enero en el que fue capturado Nicolás Maduro. En paralelo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos flexibilizó restricciones para permitir operaciones petroleras bajo condiciones de control y reporte.