Delcy Rodríguez cumple este jueves su primer mes como presidenta encargada de Venezuela. Con escaso poder de maniobra y fuertemente condicionada por Donald Trump, la nueva líder chavista busca garantizar cierta estabilidad con un estilo pragmático alejado de dogmas ideológicos y con un discurso cada vez menos combativo.

El chavismo, tal y como se lo conoció hasta el 3 de enero, ya no existe. Con Nicolás Maduro encerrado en una prisión de Brooklyn, el flamante “delcysmo” busca subsistir con una mezcla de utilitarismo político y diplomacia de supervivencia.

Delcy Rodríguez y sus condicionamientos en Venezuela

Delcy Rodríguez, la “elegida” para liderar un gobierno subordinado a la Casa Blanca tras el ataque estadounidense, convive entre dos fuegos. Por un lado, la abrumadora presión militar de Trump que impuso jugar con sus propios tintes ideológicos, y por el otro el ala más radical de un chavismo que no se resigna a perder sus privilegios, pero busca adaptarse a las nuevas reglas de poder. El objetivo es sobrevivir.

El primer mes del gobierno incluyó más de 360 excarcelaciones de presos políticos (poco menos de la mitad contabilizados por ONG en todo el país), una anunciada ley de amnistía que abarcaría el cierre del centro de detención y tortura conocido como El Helicoide, una ley de Hidrocarburos que abre la industria petrolera al capital extranjero y un calibrado “relajamiento” de la persecución y la represión oficial.

Parece poco, pero son medidas que parecían imposibles hasta el 2 de enero a la noche cuando Maduro se fue a dormir a su cuarto del Fuerte Tiuna con su esposa, Cilia Flores, más conocida como “Cilita” y a quien el chavismo llamaba la “primera combatiente”. Atrás quedó un tour interminable de actos partidarios en los que se lo veía diariamente bailar, entonar canciones al ritmo de rap, dar discursos combativos y lanzar ofertas de “peace” para “no crazy war” con “USA”.

Mientras tanto, fuentes de inteligencia de Estados Unidos confirmaron a medios internacionales que el exministro chavista Alex Saab fue detenido en territorio venezolano por cuerpos de seguridad del régimen.

La información fue difundida inicialmente por Caracol Radio, la cual obtuvo la validación de funcionarios norteamericanos sobre el procedimiento contra quien es señalado como el principal operador financiero y testaferro de Nicolás Maduro.

Aparte de la detención de Saab en la madrugada de este miércoles 4 de febrero en un operativo conjunto entre Venezuela y Estados Unidos, se conoció que fue detenido Raúl Gorrín, otro empresario venezolano, también señalado como testaferro de Maduro, y dueño del canal de TV Globovisión.

Tanto Saab como Gorrín están en poder del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) mientras se discute su extradición hacia Estados Unidos.

Sobre la ejecución de la medida, se detalló que el cuerpo de inteligencia venezolano fue el encargado de realizar la aprehensión y lo mantiene en su poder.

Delcy Rodríguez, en declaraciones recogidas por medios estatales y analizadas por el Washington Post el 4 de febrero de 2026, ha comenzado a implementar reformas para atraer inversión extranjera masiva, aunque sectores de la oposición y la comunidad internacional aún cuestionan la legitimidad y transparencia del proceso de transición.

La dinámica interna de Venezuela en este 2026 se ve marcada por el liderazgo de figuras que han recibido reconocimiento global reciente.

La economía venezolana experimenta una transformación acelerada impulsada por la flexibilización de sanciones y la inyección de capital.

Noticias Argentinas