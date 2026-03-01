Ataque al USS Abraham Lincoln: el Pentágono desmiente impacto de misiles iraníes en el Golfo

La tensión en Medio Oriente ha alcanzado un punto de ebullición este domingo con un cruce de versiones que pone al mundo en vilo. Tras la muerte del líder supremo Ali Khamenei, Irán aseguró haber asestado un golpe directo al corazón de la flota estadounidense: el portaaviones USS Abraham Lincoln.

Según un comunicado de la Guardia Revolucionaria, el buque habría sido impactado por «cuatro misiles balísticos». Sin embargo, el Pentágono reaccionó de inmediato desmintiendo la información, asegurando que la embarcación no sufrió daños y que las operaciones continúan bajo estricta vigilancia.

El Pentágono desmiente impacto de misiles iraníes en el Golfo: guerra de versiones y las primeras bajas de EE.UU.

El conflicto, que escaló tras la operación conjunta de Israel y Estados Unidos el sábado, ya registra consecuencias humanas directas en ambos bandos. Mientras Irán jura convertir el mar en un «cementerio para agresores«, la realidad en el terreno muestra un panorama devastador:

Bajas estadounidenses : el Pentágono confirmó la muerte de tres miembros del servicio y cinco heridos graves desde el inicio de las operaciones, marcando las primeras víctimas oficiales de Washington en este enfrentamiento.

: el confirmó la muerte de tres miembros del servicio y cinco heridos graves desde el inicio de las operaciones, marcando las primeras víctimas oficiales de en este enfrentamiento. Impacto en Israel : en la ciudad de Beit Shemesh, un ataque alcanzó una sinagoga dejando ocho muertos, lo que eleva la cifra de víctimas en suelo israelí a diez personas.

: en la ciudad de Beit Shemesh, un ataque alcanzó una sinagoga dejando ocho muertos, lo que eleva la cifra de víctimas en suelo israelí a diez personas. Devastación en Teherán: columnas de humo cubren los edificios gubernamentales de la capital iraní. La Media Luna Roja estima en más de 200 los fallecidos en Irán tras los bombardeos ininterrumpidos.

La respuesta política no se hizo esperar. El expresidente y actual mandatario electo, Donald Trump, utilizó sus redes sociales para lanzar una advertencia tajante ante la promesa de venganza de Teherán: «¡Más vale que no lo hagan!«, sentenció, asegurando que cualquier represalia será respondida con una fuerza «jamás vista«.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, insistió en que Estados Unidos e Israel han cruzado una «línea roja» y que se verán obligados a «suplicar» tras los golpes que planea la República Islámica.

El Estrecho de Ormuz: la amenaza al 20% del petróleo mundial

Más allá del enfrentamiento militar, la mayor preocupación global reside en la estabilidad económica. Irán ha sugerido que podría bloquear el Estrecho de Ormuz, el canal por donde circula casi la quinta parte del crudo mundial.