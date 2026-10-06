Ataque con drones en el mar Negro: hundieron un carguero frente a la costa de Bulgaria y buscan desaparecidos

Un carguero mercante fue hundido tras ser alcanzado por drones en el mar Negro, frente a la costa de Bulgaria. El ataque también afectó a un segundo buque comercial y dejó tripulantes desaparecidos y heridos. El presidente y primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, calificó el episodio como una “violación flagrante del derecho internacional y marítimo” y advirtió sobre los riesgos de una ampliación del conflicto derivado de la guerra entre Rusia y Ucrania.

El hecho ocurrió durante la madrugada en la zona económica exclusiva de Bulgaria, a unos 70 a 80 kilómetros de la costa y cerca de la localidad de Byala, según informaron búlgaras y agencias internacionales.

Qué se sabe del ataque con drones contra los barcos en Bulgaria

El buque hundido fue identificado como el ALFA WATAN, de bandera de Togo. El segundo barco atacado fue el ABLE, un granelero con bandera de Palaos. La embarcación se incendió tras el impacto, pero pudo ser evacuada. Dos tripulantes resultaron heridos y fueron asistidos tras el ataque.

El presidente y primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev.

La tripulación del ALFA WATAN permanecía desaparecida, por lo que las autoridades búlgaras desplegaron un operativo de búsqueda y rescate en la zona. También se evaluaban posibles consecuencias ambientales por el hundimiento.

Bulgaria busca a los marinos desaparecidos tras el hundimiento

Por el momento, no estaba confirmado oficialmente el origen de los drones utilizados en el ataque. Las primeras evaluaciones citadas por agencias occidentales apuntaban a una posible responsabilidad rusa, aunque no existía una confirmación pública.

La OTAN evitó pronunciarse sobre la autoría y remitió las consultas a las autoridades búlgaras. El ataque ocurrió en una zona de navegación comercial utilizada por buques que atraviesan el mar Negro.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó el ataque y afirmó que las agresiones contra la navegación civil en el mar Negro son “inaceptables”.

El hecho se produjo en un contexto de mayor actividad militar en el mar Negro, donde también se habían reportado ataques contra embarcaciones civiles en los últimos días. Las autoridades continúan con las tareas de rescate y la evaluación de los daños provocados por el hundimiento.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas